La compostelana Castrosua desembarca en Palma con los primeros autobuses eléctricos de la isla

La ciudad de Palma acaba de dar un paso relevante en la renovación de su transporte público con la llegada de sus primeros autobuses eléctricos. La operación tiene también acento gallego, ya que los 23 vehículos incorporan carrocería Nelec de la compostelana Castrosua, sobre chasis avanzado de BYD y con un tren motriz completamente eléctrico.

Los nuevos eBuses BYD-Castrosua ya están en Palma y comenzarán a recorrer la ciudad dentro de la red de la EMT Palma. Su incorporación marca un avance en la transformación de la empresa municipal hacia un modelo de transporte más limpio, eficiente y sostenible, en línea con la apuesta por reducir el impacto ambiental de la movilidad urbana.

Un hito

Se trata de los primeros autobuses eléctricos de la isla, una circunstancia que convierte esta entrega en un hito para el transporte público palmesano. Los vehículos destacan por su tecnología 100 % eléctrica, por su diseño moderno y por estar pensados para ofrecer un servicio más accesible y respetuoso con el entorno.

La llegada de esta nueva flota refuerza el compromiso de Palma con un transporte público orientado a las personas y preparado para el futuro. La incorporación de vehículos eléctricos permitirá avanzar hacia una movilidad urbana más silenciosa y menos contaminante, especialmente relevante en una ciudad con una elevada demanda de desplazamientos diarios.

En el acto de entrega participaron el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y, representantes de Grupo Castrosua / cedida

En el acto de entrega participaron el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y, en representación de Grupo Castrosua, Carlos Alberto Martín Castro, director comercial, y Fernando Martínez Carregal, KAM Internacional.

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Con esta operación, la empresa de Santiago refuerza su papel en el desarrollo de soluciones para la electromovilidad y en la fabricación de carrocerías adaptadas a las nuevas necesidades del transporte público. La alianza entre Castrosua y BYD sitúa estos vehículos en una línea de trabajo centrada en la eficiencia, la accesibilidad y la sostenibilidad.