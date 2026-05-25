Daniel Mamadou-Blanco, director ejecutivo de Energy Transition Minerals (ETM): «Mina Penouta puede situar a Galicia en la minería estratégica europea»

Daniel Mamadou Blanco, director ejecutivo de Energy Transition Minerals (ETM), ve en Penouta algo más que la reapertura de una mina: la posibilidad de situar a Galicia en el mapa europeo de la minería estratégica. Calcula que el yacimiento de Viana do Bolo podría volver a producir en un plazo de 18 a 24 meses y defiende que el proyecto debe servir para demostrar que la actividad minera puede generar empleo, atraer inversión y convivir con el territorio de forma sostenible.

¿En qué punto está la compra de Penouta?

En la fase final. Estamos consolidando la adquisición y en los últimos pasos de la ejecución legal. Ya hemos superado un hito muy importante, la autorización del Gobierno para que una empresa extranjera, en este caso australiana, pueda hacerse con la propiedad de un activo estratégico. Ahora estamos pendientes de la decisión final de la Xunta, que permitiría el traspaso de la unidad productiva.

¿Cuándo puede quedar cerrada la operación?

Antes de que empiece el verano. Pensábamos que se concretaría en mayo, pero probablemente pasaremos a junio. En todo caso, hablamos de unas pocas semanas.

«Penouta será nuestro proyecto fundacional para crecer en España, empezando por Galicia»

¿Qué ve una empresa australiana en una mina de Viana do Bolo?

Mina Penouta es un proyecto de primer orden y tiene una ventaja muy importante: no partimos de cero. Es una explotación minera histórica, con instalaciones avanzadas y una industria ya montada en el territorio. Nuestro objetivo no es levantar un complejo nuevo, sino reactivar, modernizar y potenciar un activo industrial existente.

Usted tiene también un vínculo personal con Galicia.

Mi madre es gallega, de Ordes. Eso me permite tener cierto conocimiento de España y de Galicia. Cuando surgió esta oportunidad, decidimos mirarla de cerca y nos gustó lo que vimos.

¿Cuándo podría volver a producir la mina?

Nos gustaría que fuese lo antes posible, pero primero hay que cerrar la adquisición y después pasar por el proceso administrativo. Tendremos que solicitar de nuevo la licencia y la Administración tendrá que examinar el dosier. Sin comprometerme con una fecha concreta, diría que hablamos de entre 18 y 24 meses.

¿Qué minerales hay ?

Hay tres elementos importantes: estaño, tántalo y niobio. El estaño forma la mayor parte del concentrado. El tántalo es menos conocido, pero muy relevante para la industria tecnológica. Y el niobio también tiene aplicaciones industriales, aunque en este caso hay menos cantidad.

¿Para qué sirven?

El estaño se utiliza en muchas aplicaciones, especialmente en soldaduras de precisión para circuitos electrónicos. El tántalo es muy importante para fabricar componentes electrónicos, como transistores y condensadores, porque ayuda a mejorar la resistencia al calor y a mantener el rendimiento de esos componentes. El niobio se aplica en aleaciones de alta resistencia.

¿Por qué es tan estratégico el tántalo?

Porque Europa no tiene fuentes obvias de tántalo. Hoy muchas proceden de países como la República del Congo o Ruanda, donde las condiciones de extracción no siempre son adecuadas y existen entornos sociales inestables. Penouta puede ser una fuente muy importante para Europa.

¿Puede Galicia convertirse en una región clave para la minería estratégica europea?

Sí, Galicia cuenta con recursos minerales de gran valor estratégico. Mina Penouta puede convertirse en un ejemplo de cómo es posible compatibilizar el desarrollo industrial con la protección del medio ambiente y una gestión responsable de los recursos naturales.

¿Qué gana Viana do Bolo?

Una mina tiene un efecto multiplicador. No son solo los empleos directos. También puede generar actividad en servicios, vivienda, hostelería y formación. Queremos crear empleo, pero también conocimiento en el territorio.

¿Cuánto empleo generará?

Podemos tomar como referencia la etapa anterior de la mina, que llegó a generar un importante volumen. Nuestra ambición es ponerla primero en marcha y, posteriormente, estudiar cómo ampliar las actividades, con el objetivo de poder superar en el futuro los 150 puestos directos e indirectos.

¿ETM se quedará solo en la extracción?

El procesamiento también nos interesa. La extracción es una parte, pero transformar el concentrado en metal genera mucho valor añadido. No vamos a fabricar microchips, porque eso es otro oficio, pero el procesamiento sí puede tener sentido.

¿Galicia tiene condiciones para desarrollar esa industria?

Sí. España y Galicia cuentan con infraestructuras adecuadas y con un mercado laboral altamente cualificado. El desarrollo de una industria de estas características es viable, aunque requiere un horizonte de inversión y planificación sostenido de una o dos décadas.

¿Penouta será parte de una estrategia más amplia?

Para ETM, Mina Penouta se convierte en el principal proyecto en España y nos abre la puerta a desarrollar iniciativas que generen empleo y riqueza en Galicia, explorando además nuevas oportunidades. Aquí se encuentran minerales estratégicos, fundamentales para la transición energética, la industria tecnológica y el desarrollo de soluciones sostenibles. Nos gustaría continuar, siempre que los proyectos sean viables y sostenibles.