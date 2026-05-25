Galicia destina 6 millones de euros a empresas de tecnología dual para defensa y aeroespacial

Galicia quiere ganar peso en una actividad industrial con cada vez más recorrido: los proyectos que pueden tener aplicación tanto en el ámbito civil como en sectores estratégicos vinculados a la seguridad, la defensa y el aeroespacial. Para avanzar en ese objetivo, la Xunta pondrá en marcha la primera línea de ayudas dirigida a empresas gallegas que desarrollen productos, servicios o sistemas tecnológicos de uso dual.

El programa, denominado Industria Dual, contará con una dotación de 6 millones de euros y estará cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Galicia Feder 2021-2027. La iniciativa fue evaluada este lunes por el Consello da Xunta que presidió Alfonso Rueda y forma parte de la Estrategia de seguridad, defensa y aeroespacio, aprobada hace un año por el Gobierno gallego.

Las ayudas estarán dirigidas a empresas con centro de trabajo en Galicia y permitirán financiar proyectos de desarrollo y modernización industrial. Entre los gastos subvencionables figuran la compra de maquinaria y bienes de equipo, la reforma y modernización de naves y espacios productivos, la implantación de soluciones tecnológicas avanzadas de software y hardware, así como otras inversiones en activos materiales e inmateriales.

La convocatoria dará prioridad a las empresas pertenecientes a sectores con mayor capacidad para diversificarse hacia el ámbito dual. Entre ellos se incluyen la automoción, la metalmecánica, el naval, la logística, el textil, las tecnologías de la información y la comunicación, el aeroespacial y la construcción.

El apoyo máximo por empresa será de un millón de euros. La intensidad de la subvención podrá alcanzar el 15 % en el caso de las grandes compañías, el 25 % para las medianas y el 35 % para las pequeñas empresas. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y la convocatoria prevé la posibilidad de anticipar hasta el 25 % de la subvención concedida.

Las empresas podrán solicitarlas en las próximas semanas, una vez que la convocatoria sea publicada en el Diario Oficial de Galicia.

El programa Industria Dual se enmarca en la Iniciativa estratégica en seguridad, defensa y aeroespacio 2025-2030, una de las grandes apuestas de la política industrial gallega. Esta estrategia cuenta con una dotación de 183 millones de euros y prevé movilizar hasta 900 millones de inversión público-privada para reforzar las capacidades industriales y tecnológicas de Galicia en estos sectores emergentes.

La Xunta destaca que Galicia parte de una posición competitiva para aprovechar esta oportunidad. La industria representa alrededor del 17 % del PIB gallego, por encima de la media estatal, y la comunidad registra máximos históricos de empleo industrial, con más de 192.000 personas ocupadas.

Además, Galicia cuenta con sectores consolidados como el naval, la automoción, las TIC, los materiales avanzados, el textil técnico, la construcción industrializada o el aeroespacial, con capacidad para incorporarse a nuevas cadenas de valor industriales europeas.

En el caso del sector aeroespacial gallego, la Xunta subraya que en la última década creció más de un 60 %, superó los 4.200 empleos y permitió financiar 148 proyectos tecnológicos y de infraestructuras. Actualmente, Galicia cuenta con 115 centros de trabajo ya dedicados a estos sectores, mientras que otras 150 empresas tienen potencial para incorporarse.

El Gobierno gallego también prevé avanzar en acuerdos de asociación estratégicos, una fórmula de colaboración público-privada orientada a movilizar inversión, desarrollar tecnología y fortalecer cadenas de valor industriales desde Galicia. La previsión es movilizar alrededor de 83 millones de euros antes de que finalice el primer semestre, mientras se analizan 49 empresas y 79 proyectos interesados en participar.

Con esta línea de ayudas, la Xunta busca consolidar nuevas capacidades productivas, atraer inversión industrial y generar empleo cualificado en Galicia, en un contexto en el que la seguridad, la defensa y el aeroespacial ganan peso dentro de la agenda económica europea.