Las pernoctaciones hoteleras moderan su subida en abril al 1,1% y crecen un 2,7% en el primer cuatrimestre

Las pernoctaciones hoteleras crecieron en España en el primer cuatrimestre un 2,7% respecto al mismo periodo de 2025, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las estancias de viajeros residentes aumentaron un 1,7% y las de no residentes un 3,2%. En lo que se refiere al mes de abril, las pernoctaciones aumentaron un 1,1% interanual y alcanzaron las 29,2 millones, en un alza más moderada que el 5,4% de marzo. Con esta subida, el volumen de noches hoteleras encadena once meses en tasas anuales positivas.

Las reservas de viajeros residentes en España subieron un 0,9% y las de no residentes un 1,3%.

Dado que en 2026 la Semana Santa se celebró entre marzo y abril y en 2025 en abril, el INE ha contabilizado la suma de los dos meses. En él se observa un aumento de las pernoctaciones del 3,0% respecto al mismo bimestre de 2025 (las de residentes crecieron un 2,8% y las de no residentes un 3,1%).

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 23,4% y el 16,7%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en abril.

Las pernoctaciones de viajeros procedentes de Francia, Estados Unidos y Países Bajos (los siguientes mercados emisores) representaron el 9,6%, 5,2% y 4,8% del total, respectivamente.

En abril se cubrieron el 58,5% de las plazas ofertadas, un 0,9% menos que en abril de 2025. El grado de ocupación por plazas en fin de semana subió un 0,1% y se situó en el 65,1%.

Canarias presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante abril (68,7%). Por zonas turísticas, Sur de Gran Canaria alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas (73,9%). Costa de Gipuzkoa presentó el mayor grado de ocupación en fin de semana (79,0%).

El punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas fue Sóller (81,3%). Valencia alcanzó la mayor ocupación en fin de semana (84,1%).

Un 4% más caros

El Índice de Precios Hoteleros subió un 4,0% en abril respecto al mismo mes de 2025. Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en Aragón (9,9%) y la bajada más acusada en la ciudad autónoma de Ceuta (-5,7%). Por categorías, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de una estrella de oro (7,9%).

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La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 122,3 euros en abril, lo que supuso un aumento del 4,9% respecto al mismo mes de 2025. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 81,7 euros, con una subida del 5,5%.