¿Quieres hacer la declaración de la renta en las oficinas de Hacienda? El plazo para pedir cita arranca el viernes
La campaña del IRPF de 2025 entra en su último mes, con citas presenciales disponibles desde principios de junio
Los contribuyentes que quieran hacer la declaración de la renta de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria podría pedir cita previa a partir del viernes. La asistencia por esta vía arrancará el lunes 1 de junio.
La campaña de la renta correspondiente a 2025 enfila así su último mes, pues el plazo de presentación finalizará el 30 de junio con carácter general y unos días antes, el 25, en el caso de declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria.
El 8 de abril se abrió el plazo para realizar este trámite por internet, y desde el 6 de mayo está activo el servicio de atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones, el denominado plan 'Le llamamos'. Ese mismo día se activó el programa especia de asistencia en pequeños municipios.
¿Cómo pedir cita?
Para presentar la declaración por teléfono o presencialmente con ayuda de los funcionarios de Hacienda el contribuyente puede solicitar cita a través de la sede electrónica y la app de la Agencia Tributaria o llamando a los siguientes números de teléfono: 91 535 73 26 o 901 12 12 24 (atención automática) y 91 553 00 71 o 901 22 33 44 (atención personal).
La Agencia Tributaria prevé devolver algo más de 690 millones de euros a más de un millón de contribuyentes gallegos en esta campaña. Al mismo tiempo, ingresará unos 729 millones con las declaraciones con resultado a pagar, lo que supone más del doble de lo recaudado el año pasado.
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