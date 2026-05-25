Santiago acoge el debate sobre la reforma de la financiación autonómica con expertos y políticos

Santiago será esta semana uno de los principales puntos de encuentro del debate sobre el futuro de la financiación autonómica en España. En un momento en el que vuelve a estar sobre la mesa la posibilidad de reformar el sistema, responsables políticos y especialistas académicos analizarán en la capital gallega los retos de un modelo clave para los servicios públicos y para el equilibrio territorial.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC acogerá los días 26 y 27 de mayo las XIV Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España, RIFDE, uno de los principales foros especializados en financiación pública y descentralización fiscal.

El encuentro se celebrará bajo el título “Finanzas autonómicas: la reforma de la financiación autonómica” y reunirá a economistas, representantes institucionales, responsables políticos y expertos en financiación pública. El objetivo será analizar la situación actual del sistema de financiación autonómica y debatir los posibles escenarios de reforma tras la propuesta del Gobierno y ante la posibilidad de que el cambio de modelo pueda abordarse durante 2026.

Uno de los momentos centrales de las jornadas será la mesa titulada “¿Veremos en 2026 una reforma del sistema de financiación autonómica?”, en la que participarán los consejeros de Hacienda de Galicia, Asturias, Extremadura y Comunitat Valenciana. Intervendrán el conselleiro gallego Miguel Corgos López-Prado, el asturiano Guillermo Peláez Álvarez, la extremeña Elena Manzano Silva y el valenciano José Antonio Rovira Jover.

La apertura institucional contará con la participación de la rectora de la USC, Rosa María Crujeiras Casais; el conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos; el decano de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Xoán Ramón Doldán García; y Santiago Lago, director de IDEAGOV y miembro del comité organizador de RIFDE. Las jornadas están codirigidas por María Cadaval y Xoaquín Fernández-Leiceaga.

El programa reunirá a algunos de los principales especialistas en financiación autonómica, federalismo fiscal y descentralización. Entre los participantes figuran Santiago Lago, Francisco Pérez, Ángel de la Fuente, Maite Vilalta, Alain Cuenca, Cristina García-Herrera, Javier Suárez-Pandiello, Diego Martínez, Violeta Ruiz, Guillem López-Casasnovas, Jorge Onrubia, Roberto Fernández-Llera, Carmen López, Encarnación Murillo, Francisco J. Delgado, Arturo López, Miriam Hortas-Rico y Melchor Fernández, entre otros.

Durante las sesiones se abordarán cuestiones centrales para el futuro del modelo territorial español, como las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, los mecanismos de nivelación fiscal, la autonomía financiera, el papel del Fondo de Compensación Interterritorial y los distintos escenarios y simulaciones de un nuevo sistema.

La conferencia de clausura correrá a cargo de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, Inés Olóndriz de Moragas, que analizará la relación entre estabilidad presupuestaria, sostenibilidad fiscal y financiación autonómica en España.

Con esta nueva edición, RIFDE refuerza su papel como espacio de referencia para el análisis académico e institucional de los desafíos del Estado autonómico. El encuentro llega en un contexto de especial relevancia política y económica, con las comunidades autónomas pendientes de una reforma que puede condicionar su capacidad de gasto, la prestación de servicios públicos y el reparto de recursos en los próximos años.