Unións Agrarias celebra que el Parlamento abra una comisión para analizar el precio de la leche

La apertura de una comisión en el Parlamento de Galicia sobre el sector lácteo llega en un momento de especial preocupación para las explotaciones gallegas. Tras la última renovación de contratos, marcada por bajadas de precios que los ganaderos consideran injustificadas, Unións Agrarias (UUAA) confía en que la Cámara autonómica sirva ahora para aclarar qué está fallando en la cadena y para impulsar cambios que refuercen la posición de los productores.

Unións valoró este lunes de forma positiva el anuncio de la puesta en marcha de la Comisión no permanente especial de estudio sobre los factores que influyen en el precio de la leche en Galicia y sobre las dificultades para aplicar la normativa de contratación alimentaria en este sector.

La organización agraria, que impulsó esta iniciativa, espera que el nuevo órgano parlamentario permita avanzar hacia unas relaciones “más justas e igualitarias” entre los distintos eslabones de la cadena de valor de la leche: ganaderos, industrias y distribución. Para ello, UUAA mantuvo reuniones con los grupos del PPdeG, PSdeG y BNG, de los que obtuvo apoyo unánime para crear un grupo de trabajo centrado en identificar problemas y plantear reformas legislativas.

El objetivo principal es evitar que se repita lo ocurrido en la última renovación de contratos, cuando, según Unións Agrarias, las industrias aplicaron una rebaja unilateral de precios sin justificación. La organización recuerda que ya presentó denuncias ante la AICA gallega y estatal, la Fiscalía y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Con esas investigaciones en marcha, UUAA quiere que el Parlamento incorpore sus conclusiones a los trabajos de la comisión y escuche también a expertos y representantes de los organismos implicados. La intención es revisar las reglas actuales para mejorar la transparencia en la formación de precios y reforzar la capacidad de negociación de los ganaderos.

Entre las medidas que la organización aspira a promover figuran cambios en el Paquete Lácteo o en la Ley de la Cadena Alimentaria, con el fin de garantizar una negociación más equilibrada, mejorar la trazabilidad, asegurar el origen español de la leche envasada bajo esa etiqueta y evitar que las explotaciones se vean obligadas a tirar leche si no aceptan las condiciones impuestas por las industrias.

Unións Agrarias confía en que la comisión funcione como un instrumento útil y constructivo, y no como un espacio de reproches partidistas. La entidad insiste en que está en juego el futuro de un sector clave para la economía y para el rural gallego, por lo que reclama la participación activa de la distribución, las industrias lácteas y los representantes de los productores.

Para la organización, el trabajo parlamentario debe traducirse en una “análisis profunda” y en propuestas de actuación que permitan hacer viable toda la cadena de valor del leite, garantizando precios justos, estabilidad contractual y futuro para las explotaciones gallegas.