Vegalsa-Eroski contratará a 500 personas para reforzar sus tiendas durante la campaña de verano

La llegada del verano supone un aumento de actividad para la distribución alimentaria, especialmente en las zonas turísticas y de mayor afluencia. En ese contexto, Vegalsa-Eroski ha abierto un proceso de selección para incorporar a 500 personas a su red de supermercados, con el objetivo de reforzar sus equipos durante los próximos meses.

La compañía gallega de distribución alimentaria contratará personal para sus tiendas Eroski y Autoservicios Familia en Galicia, Asturias y Castilla y León. En el caso gallego, la demanda se concentrará especialmente en las zonas de las Rías Baixas y la Mariña Lucense, dos áreas que incrementan notablemente su población durante la temporada estival.

Las vacantes se centran principalmente en puestos de caja-reposición, para los que no será necesario contar con experiencia previa. La empresa también busca trabajadores para las secciones de frescos, un área clave dentro de la actividad diaria de sus establecimientos.

El director de Personas de Vegalsa-Eroski, Francisco Duarte, destacó que esta campaña puede ser también una puerta de entrada para futuros empleos dentro de la compañía. “Aunque nuestra necesidad inmediata se centra en cubrir las 500 vacantes para la campaña de verano, esta oferta es una oportunidad para que descubramos nuevos perfiles que puedan optar a ofertas de empleo de larga duración y a seguir desarrollándose profesionalmente en nuestra compañía”, señaló.

Los puestos ofertados incluyen beneficios como descuentos para empleados, planes formativos y la posibilidad de incorporarse a una empresa consolidada dentro del sector de la distribución alimentaria. Las personas interesadas pueden consultar las condiciones de las vacantes e inscribirse a través del portal de empleo de Vegalsa-Eroski.

La nueva campaña de contratación se enmarca en un momento de crecimiento para la compañía. En 2025, Vegalsa-Eroski alcanzó una plantilla media de 8.120 personas, tras crear 400 nuevos empleos respecto al año anterior. Además, participó en el programa Retorna Cualifica Emprego de la Xunta de Galicia, que facilitó la incorporación de 30 profesionales.

Este refuerzo de personal acompaña la expansión de la red comercial de la empresa, impulsada por nuevas aperturas y por el fortalecimiento de sus establecimientos. Entre los próximos proyectos figura la apertura de un nuevo Autoservicios Familia en Meis, donde la compañía mantiene vacantes abiertas para las secciones de frescos.

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Vegalsa-Eroski cuenta actualmente con 291 establecimientos propios y franquiciados en Galicia, Asturias y Castilla y León, bajo enseñas como hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid. Su estructura se completa con una plataforma de mercancías generales en Sigüeiro, en A Coruña, además de plataformas de productos frescos en A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense.