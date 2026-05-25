Velfix: la herramienta tecnológica gallega que permite al comercio local crecer en ventas y catálogo

El pequeño comercio lleva años conviviendo con un cambio profundo en los hábitos de compra. La expansión de las grandes plataformas digitales obligó a muchas tiendas de barrio a buscar nuevas fórmulas para seguir siendo competitivas sin renunciar a su trato cercano ni a su conocimiento del cliente. En ese escenario, la tecnología gallega se abre paso como una herramienta útil para que los comercios tradicionales vendan más, también desde sus establecimientos físicos.

Velfix, el software de gestión y plataforma omnicanal diseñado para el comercio minorista y las tiendas físicas, especialmente en sectores como moda y calzado, defiende que la venta online no tiene por qué sustituir al comercio de proximidad. Al contrario, puede convertirse en una vía para reforzarlo.

La compañía pone como ejemplo real el caso de Lolita Moda, uno de los comercios decanos de la localidad coruñesa de Noia, que ha integrado esta solución para abrirse paso en el canal digital y en los grandes marketplaces sin perder su identidad de tienda cercana.

Según explica Pablo Hermo, responsable de comercio electrónico en Grupo Lolita Moda, la decisión de incorporar un software que permitiera acceder poco a poco a los grandes marketplaces tuvo efectos también en las tiendas físicas. “Descubrimos que, en paralelo, teníamos que ampliar nuestro catálogo de producto en las tiendas físicas, vendiendo así productos que, anteriormente, estaban vetados”, señala.

Esa ampliación de catálogo es una de las claves del modelo. Al vender también por internet, el comercio puede aumentar stock, incorporar más marcas y ofrecer más productos. Ese crecimiento pensado inicialmente para el canal online acaba teniendo impacto directo en la tienda física, donde los clientes encuentran una oferta más amplia.

Desde la Federación Galega de Comercio, su presidente, José María Seijas, ha advertido en distintas ocasiones de que uno de los mayores retos del comercio de proximidad es competir con las grandes plataformas de venta online, que operan en condiciones más ventajosas. Sin embargo, para Lolita Moda, la incorporación de una herramienta como Velfix ha permitido avanzar en los dos canales.

“El software de Velfix nos ha permitido poder vender mucho más en cada tienda física y, además, crecer mucho en la venta online, alcanzando los 7.000 euros de ventas al mes a través del canal digital”, explica Hermo.

Para el responsable de comercio electrónico de Lolita Moda, el conocimiento del cliente sigue siendo la base del negocio. Esa cercanía puede mantenerse tanto con los vecinos de Noia que compran en tienda como con usuarios de localidades próximas que optan por comprar online porque ya conocen el comercio de primera mano.

La experiencia muestra que la omnicanalidad no consiste solo en abrir una tienda online, sino en conectar todos los puntos de venta. La clave está en que el stock esté sincronizado en tiempo real entre la tienda física, la tienda online y los marketplaces, de forma que el comercio pueda trabajar con una gestión más ordenada y evitar errores en el día a día.

Velfix subraya que otro elemento importante es la gestión centralizada. Frente al uso de herramientas sueltas, la plataforma permite reunir las operaciones principales del negocio y adaptar el sistema a las necesidades de cada comercio. Su carácter modular facilita que cada tienda pueda crecer de forma progresiva, sin asumir de golpe una transformación que no responda a su realidad.

La pandemia de 2020 aceleró el miedo de muchos pequeños negocios a que el comercio online acabara desplazando a la tienda de barrio. Sin embargo, casos como el de Lolita Moda apuntan a una conclusión distinta: cuando la digitalización se adapta al comercio físico, puede ayudar a duplicar ventas, mejorar el catálogo y reforzar la competitividad del establecimiento.

Detrás de esta solución está la tecnología de Velneo, plataforma de desarrollo de software con sede en O Porriño, en Pontevedra, y décadas de trayectoria. Velneo es el pilar tecnológico del Grupo Visual MS y cuenta con una comunidad de miles de desarrolladores en España y Latinoamérica.

Con Velfix, esa base tecnológica gallega se aplica directamente a uno de los grandes desafíos del comercio local: vender más, llegar a nuevos clientes y competir en el entorno digital sin dejar de ser una tienda de barrio.