La Cámara de Santiago impulsa el Erasmus para Jóvenes Emprendedores, que supera los 15.000 intercambios

El emprendimiento europeo sigue ganando espacio a través de fórmulas de cooperación internacional que permiten a quienes empiezan aprender de empresas ya consolidadas. En ese contexto, el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ha alcanzado un nuevo hito al superar los 15.000 intercambios empresariales entre emprendedores noveles y empresarios con experiencia.

Desde su puesta en marcha en 2009, esta iniciativa ha apoyado a 30.000 emprendedores de 43 países, con el objetivo de fomentar la colaboración internacional, acelerar la creación de empresas y reforzar la competitividad de las pymes, que representan el 99 % del tejido empresarial de la Unión Europea.

En España, el programa cuenta con el apoyo de distintas organizaciones intermediarias. Entre ellas figura la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela, que ha ayudado a cerca de 300 emprendedores a participar en intercambios empresariales transfronterizos.

El programa, conocido como EYE, permite que nuevos emprendedores desarrollen una estancia práctica junto a empresarios con experiencia en otros países. Durante ese periodo, los participantes adquieren competencias empresariales, amplían su red de contactos y acceden a nuevos mercados.

Los datos recogidos entre los beneficiarios reflejan un impacto positivo tanto para quienes inician un proyecto como para las empresas anfitrionas. El 88 % de los nuevos emprendedores afirma haber mejorado su conocimiento sobre la gestión de pymes, mientras que el 83 % estableció nuevos contactos empresariales y el 64 % logró expandirse a mercados internacionales.

El beneficio también alcanza a las empresas que acogen a los participantes. Según los datos del programa, el 72 % de los empresarios anfitriones mejoró su negocio gracias a las nuevas ideas y conocimientos aportados por los emprendedores, y el 90 % percibe una contribución notable o significativa a su actividad.

Además de reforzar la competitividad, el Erasmus para Jóvenes Emprendedores busca impulsar un modelo de empresa más abierto, internacional e inclusivo. El programa promueve el intercambio de conocimientos entre compañías con impacto social, digital y medioambiental, y contribuye a que las pymes se adapten a un contexto económico en transformación.

La iniciativa también destaca por su contribución a la igualdad en el ámbito emprendedor, ya que las mujeres representan el 52 % de los nuevos emprendedores participantes.

Tras superar los 15.000 intercambios, el programa continuará ampliando su alcance para apoyar a nuevas generaciones de emprendedores y contribuir a una economía europea más competitiva, innovadora y sostenible.

Las solicitudes permanecen abiertas durante todo el año y la información sobre los requisitos de participación y el proceso de inscripción está disponible en la página web oficial de Erasmus for Young Entrepreneurs. El programa está cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa de Mercado Único Europeo.