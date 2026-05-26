Cientos de trabajadores del metal reclaman en Santiago mejoras en el nuevo convenio

Cientos de trabajadores del sector del metal han desfilado este martes por las calles de Santiago de Compostela para reclamar mejoras en el convenio laboral de la provincia de A Coruña que negocian con la patronal. La manifestación, que ha discurrido desde el barrio de Salgueiriños hasta el céntrico paseo de la Alameda en la capital gallega, convocada por los sindicatos CIG, CCOO y UGT, coincide con la segunda jornada de huelga en varios polígonos industriales de la provincia de A Coruña.

Los trabajadores del sector reclaman un nuevo convenio provincial del siderometal con mejores condiciones laborales y salariales y un representante de CIG, Benedicto Blanco, ha denunciado al final del recorrido que la patronal "rechaza las propuestas sindicales sin argumentar por qué". Según Blanco, la patronal continúa manteniendo "bloqueada" la negociación y no parece dispuesta a reanudar las negociaciones, por lo que de seguir así los trabajadores "volverán a la calle" a manifestar sus reclamaciones, aunque expresó su esperanza de que el próximo jueves pueda haber discusiones.

Por su parte, un sindicalista de CCOO, Miguel García, ha indicado a los trabajadores en la Alameda compostelana que "la unión hace la fuerza" y ha animado a mantener la huelga, que proseguirá este miércoles en varios polígonos de la provincia donde están previstos piquetes informativos a partir de las 07:00 horas. También un representante de UGT, Albaro Lois, ha reclamado a la patronal que "tome nota" de las movilizaciones frente a su falta de voluntad negociadora.

Los trabajadores del sector del metal denuncian la precariedad laboral y la insuficiencia de medidas de prevención y seguridad, especialmente entre las empresas subcontratadas, además de salarios poco atractivos, pese a la elevada demanda de mano de obra.

Las movilizaciones en la provincia de A Coruña llegan semanas después de otras similares en la provincia de Pontevedra que concluyeron con un texto de convenio suscrito por UGT y CCOO, del que se ha desmarcado CIG, que convocó posteriormente manifestaciones y huelga en Vigo.