Corporación Hijos de Rivera crea Estrella Galicia Italia para impulsar su expansión internacional

Corporación Hijos de Rivera da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento internacional con la creación de Estrella Galicia Italia, una filial propia desde la que desarrollará comercialmente sus productos en el país. La compañía gallega refuerza así su presencia fuera de España tras la apertura el pasado año de su filial en Reino Unido.

La nueva sociedad nace con el objetivo de impulsar las ventas en un mercado con una cultura cervecera consolidada y con margen para seguir creciendo. En esta primera etapa, la expansión estará encabezada por las cervezas Estrella Galicia y la gama 1906, aunque la empresa ve potencial para introducir nuevas referencias de su cartera.

La compañía busca con esta filial mejorar su capacidad de distribución, incrementar su alcance y ofrecer una atención más próxima a los clientes italianos. Para ello, prevé agilizar el servicio mediante la creación de almacenes propios y desarrollar una red de equipos sobre el terreno en las principales regiones del país.

Un mercado de enorme potencial

El director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha, destaca que contar con una filial propia en Italia permitirá acelerar el desarrollo de la compañía en un mercado con «un enorme potencial» para sus productos. Según explica, una mayor capilaridad, cercanía y capacidad de servicio darán impulso al crecimiento en un país clave dentro del plan de expansión internacional.

La empresa también pondrá en marcha acciones de visibilidad e iniciativas de divulgación de cultura cervecera entre sus clientes, con el objetivo de reforzar el conocimiento de sus marcas y supervisar mejor su posicionamiento en los puntos de venta.

El director del Negocio Internacional de la compañía, Aitor de Artaza, señala que el consumidor italiano ha sido «muy receptivo» a la oferta de Hijos de Rivera desde que la empresa empezó a tener presencia en este mercado. Por eso, sostiene, era necesario dar un paso más con inversiones acordes al potencial de desarrollo del negocio en Italia.

Una decena de filiales fuera

Con la creación de Estrella Galicia Italia, que ya cuenta con varios meses de actividad en el país, Corporación Hijos de Rivera suma casi una decena de filiales fuera de España. La compañía está presente con sociedades propias en mercados como Brasil, China, Filipinas, México, Reino Unido, Estados Unidos o Portugal, entre otros.

Corporación Hijos de Rivera es una empresa familiar con 120 años de historia, nacida en 1906, y actualmente está presente en más de 80 países. Su cartera incluye cervezas, aguas minerales, vinos y sidras, con marcas como Estrella Galicia, 1906, Cabreiroá, Fontarel, Agua de Cuevas, Ponte da Boga o Maeloc.

La compañía, que emplea a más de 2.000 personas en todo el mundo, forma parte del movimiento B Corp desde 2024 y desarrolla una estrategia de impacto positivo alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.