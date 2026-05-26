Iberdrola aportó casi 900 millones de euros a Galicia en dos años a través de inversiones y empleo

La actividad de las grandes compañías energéticas tiene un impacto directo en los territorios en los que operan, tanto por su capacidad inversora como por su relación con proveedores, empleo y fiscalidad. En Galicia, Iberdrola cifra en casi 900 millones de euros su aportación económica durante los dos últimos años, alrededor de 450 millones por ejercicio, en un contexto marcado por la transición energética y la electrificación de la economía.

La compañía sostiene que se ha consolidado como una de las empresas que más contribuye a la comunidad. En 2025, su contribución fiscal en Galicia aumentó más de un 8 %, hasta superar los 240 millones de euros.

Iberdrola también destaca su relación con el tejido empresarial gallego. Durante el pasado ejercicio realizó compras a unos 200 proveedores de la comunidad por un importe de 127 millones de euros, una actividad que, según la energética, contribuye a la vertebración del territorio y a la generación de oportunidades industriales y de innovación.

La empresa cuenta con 220 trabajadores en Galicia y defiende un modelo empresarial de largo plazo, centrado no solo en los resultados económicos, sino también en la creación de progreso y bienestar a través de compras, inversiones, empleo y proyectos vinculados a la electrificación.

La información llega en la semana en la que Iberdrola celebrará su Junta General de Accionistas, prevista para este viernes 29 de mayo y coincidente con el 125 aniversario de la compañía. La energética llega a esta cita cerca de máximos históricos de capitalización bursátil, con 135.000 millones de euros, lo que la sitúa como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo.

Durante la junta, la empresa someterá a aprobación los resultados de 2025, ejercicio en el que invirtió 14.460 millones de euros y elevó su beneficio neto un 12 %, hasta los 6.285 millones.

Los accionistas de Iberdrola en Galicia se beneficiarán este año de un dividendo de 0,68 euros por acción. Esta cantidad incluye un dividendo complementario propuesto de 0,427 euros por título, que se suma a los 0,253 euros abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. En total, la compañía prevé destinar 4.500 millones de euros a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, un 12 % más que el año anterior.

Además, Iberdrola ha propuesto por cuarto año consecutivo un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción, condicionado a que se alcance un quórum de constitución de al menos el 70 % del capital social.

En Galicia, la compañía mantiene diferentes iniciativas vinculadas a la transición energética, la eficiencia y la descarbonización. Entre ellas figuran la electrificación del Puerto de Vigo, con un sistema OPS para que los buques puedan conectarse a la red eléctrica terrestre; actuaciones de rehabilitación y mejora energética como la de Torre Efisa, en A Coruña; la ampliación de puntos de recarga con energía 100 % verde; y el impulso de comunidades solares.

La energética también avanza en soluciones de almacenamiento híbrido que combinan baterías y bombeo hidráulico, como la implantada en la central ourensana de Santiago-Xares, y en la repotenciación de parques eólicos como el de Muras, en Lugo.

En el ámbito social, Iberdrola canaliza parte de su actividad a través de su Fundación, con proyectos como la iluminación del Santuario de As Ermidas, en Ourense, la apertura de Hubs de Empleabilidad en A Coruña y Pontevedra, y programas de carácter inclusivo junto a la Fundación María José Jove y la Fundación Down Galicia.