El operador con sede en Galicia HATTA Energy inyecta casi un millón de metros cúbicos de gasóleo en España en 2026

La incertidumbre internacional vuelve a poner a prueba la capacidad de suministro del mercado energético. En un contexto marcado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos para el transporte mundial de combustibles, HATTA Energy defiende que su actividad importadora está contribuyendo a garantizar la disponibilidad de gasóleo en España y a contener las tensiones sobre los precios al consumidor.

La compañía, con sede en Oleiros, ha inyectado en el mercado español 993.726 metros cúbicos de gasóleo en lo que va de 2026, según los datos facilitados por la empresa a cierre de mayo. De ese volumen, 584.705 metros cúbicos se han introducido desde el comienzo de la guerra en Irán, el pasado 28 de febrero.

HATTA Energy, que se presenta como el cuarto operador español de hidrocarburos y el principal operador no refinero del país, considera que estas importaciones han sido “clave” para paliar la subida de precios del carburante derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz. La compañía sostiene que el mayor volumen de producto disponible ayuda a reducir las tensiones entre oferta y demanda y favorece un entorno de precios más estable para empresas y consumidores.

El operador destaca que su papel es especialmente relevante para las gasolineras independientes, al facilitarles acceso a producto a precios competitivos y sin problemas de abastecimiento. En un momento de incertidumbre geopolítica, la disponibilidad de combustible se convierte en un factor decisivo tanto para el sistema productivo como para el consumidor final.

Desde la compañía subrayan que, ante un mercado que necesita operadores capaces de garantizar suministro y mantener precios razonables, HATTA Energy ha respondido aumentando las importaciones y reforzando la presencia de producto en España.

“En momentos de incertidumbre geopolítica, nuestra responsabilidad va más allá de la actividad comercial. Nuestro compromiso reside en garantizar que el mercado pueda disponer del producto cuando más lo necesita. Las importaciones realizadas en los últimos meses reflejan la capacidad de HATTA Energy para anticiparse a los desafíos del mercado, asegurar el suministro y contribuir a la estabilidad económica de España”, señala Javier Alonso, CEO de la compañía.

Para mantener ese flujo importador pese al cierre de Ormuz, HATTA Energy asegura que cuenta con acuerdos a largo plazo con grandes empresas multinacionales del sector. Estos acuerdos le permiten mantener en España una oferta constante de producto a precios competitivos.

La empresa enmarca esta actividad dentro de su estrategia como operador energético y defiende su contribución a la competencia, al libre acceso al combustible y a la estabilidad del mercado. HATTA Energy se presenta además como una compañía comprometida con la sostenibilidad, la innovación y la transparencia, con el objetivo de ofrecer soluciones energéticas avanzadas y contribuir al desarrollo económico y a la competitividad del tejido empresarial español.