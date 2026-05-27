La mayor batería de España coloca a Extremadura al frente del almacenamiento energético

Iberdrola ha inaugurado este miércoles la mayor batería de almacenamiento de energía puesta en marcha hasta la fecha en España. Se trata de una infraestructura asociada a las plantas solares fotovoltaicas Campo Arañuelo I y II, en el término municipal de la localidad cacereña de Belvís de Monroy. Cuenta con 58 megavatios (MW) de potencia y 120 megavatios-hora (MWh) de capacidad de almacenamiento.

Las baterías son, junto con las centrales hidráulicas reversibles, una de las dos bases en las que se sustentará el desarrollo del almacenamiento eléctrico, un eje estratégico de la transición energética. Bombeos y baterías serán clave a la hora de reforzar el sistema y de integrar en él las tecnologías renovables, ya que permiten acumular los excedentes que generan estas instalaciones en momentos determinados en los que la producción supera la demanda y verterlos a la red cuando el consumo es más elevado.

Baterías de almacenamiento, junto a la planta fotovoltaica. / CARLOS GIL

Más proyectos

Este proyecto coloca a Extremadura como la región con mayor potencia instalada de almacenamiento en baterías de España. Además, Iberdrola tiene también varias iniciativas más de este tipo en marcha que incrementarán sensiblemente la capacidad de almacenamiento en la comunidad. En concreto, son seis, de los que prevé comenzar las obras en unos meses. Cuatro corresponden al complejo Tagus (I al IV) en la localidad cacereña de Alcántara. Cuando estén operativos, se espera que en 2027, multiplicarán por cuatro la capacidad de almacenamiento de la inaugurada ahora, con unos 480 MWh, y duplicarán su potencia, con 120 MW. Además, esta compañía tiene otras dos en Cedillo, también en Cáceres.

Inauguración

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; y el CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro, además de diferentes alcaldes y autoridades de municipios de la comarca.

Las baterías representan en España una parte pequeña del total de capacidad de almacenamiento, que está dominado por el bombeo hidráulico. Si bien es cierto que en los últimos meses esta tecnología ha pegado un importante acelerón, todavía se está en apenas 221,8 MW de potencia en todo el país. La mayor parte de los proyectos corresponden a sistemas BESS (Battery Energy Storage System), que están, como el de Campo Arañuelo, hibridados con plantas fotovoltaicas.

De esta forma, ayudan a compensar la intermitencia de estas centrales, guardando el sobrante de producción y estabilizando la forma en que se inyectan en la red principal para evitar picos. Pueden, expresado de otra forma, llevar la electricidad generada a lo largo del día a su consumo en los tramos nocturnos. En el caso de la instalación ubicada en Belvís de Monroy, existe asimismo la opción de cargar estas grandes ‘pilas’ tomando electricidad desde la propia red.

Motor de desarrollo

“El almacenamiento energético puede ser un motor que permita a Extremadura aprovechar su enorme potencial en energía fotovoltaica”, aseveró durante su intervención la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, que destacó también lo que aportan estos sistemas en términos de “rentabilidad” al sistema y de mayor “independencia” a la red. Indicó que esta nueva infraestructura es una “inversión de primer nivel” que demuestra que Extremadura se está consolidando “como un polo energético combinando capacidad de generación, innovación y estabilidad para el sistema eléctrico”. Igualmente, recordó que la comunidad cuenta “con un activo muy importante”, en este ámbito, que es el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE). No obstante, Morán planteó que desde la Junta se pone “una condición clara” a esta transición energética, y es que debe “generar también desarrollo industrial, riqueza, empleo y oportunidades para Extremadura”.

Nueva forma de entender la energía

También se acordó del CIIAE en su intervención el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, un centro “absolutamente puntero en el mundo” y con el que “tuve la suerte” de ser consejero cuando “se aprobó en una cumbre hispano-lusa” su ubicación en Extremadura. “Hoy no solo inauguramos una batería. Hoy inauguramos una manera distinta de entender la energía, más inteligente, más flexible, más integrada en el territorio y más preparada para el futuro”, dijo Quintana.

“Esta instalación representa un modelo alineado con los desafíos industriales, tecnológicos y medioambientales de nuestro tiempo”, agregó, para apostillar a continuación que “hoy sabemos que la seguridad energética ya no se mide solo en la capacidad de generación, sino también en la de almacenamiento, flexibilidad e integración tecnológica. Por eso el almacenamiento va a desempeñar un papel estratégico en toda Europa y también en España.”

Un pastor, junto a las ovejas encargadas de mantener desbrozado el terreno en el que se sitúan las placas solares. / CARLOS GIL

El proyecto ha contado con apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía —IDAE—dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones renovables, incluida en el PERTE ERHA.

Años de apuesta

“Celebrar nuestros 125 años con un paso tan trascendental como este en Iberdrola es lo que queríamos”, afirmó el CEO de esta firma en España, Mario Ruiz-Tagle. Hasta hoy, arguyó, “no teníamos baterías de un tamaño como la que tenemos hoy en día en Campo Arañuelo”. Una instalación que permite “explorar lo que significa” este nuevo avance en el proceso de transición energética. En esta línea, recalcó que Iberdrola lleva años apostando por el almacenamiento y liderando esta transformación, puesto que la energética concentra la gran mayoría de almacenamiento con baterías que opera en España, con cerca de 200 MW en funcionamiento.

El CEO de Iberdrola en España, Mario Ruiz-Tagle. / CARLOS GIL

En el sistema eléctrico, argumentó, hay “cada día” más demandantes, que consumen electricidad durante “más horas” y que requieren un suministro más estable. Y son “precisamente estos equipos” de almacenaje los que “nos ayudarán en la tarea” de atender estas nuevas necesidades.

“Y hablo del almacenamiento en general”, defendió, porque si bien las baterías “son una solución inmediata y distribuible rápidamente en el territorio”, “tenemos otras tecnologías como el almacenamiento hidráulico, que es autóctono, y nos da muchas más horas de seguridad y de estabilidad, además de otras ventajas medioambientales”.

Las placas solares con las baterías de fondo. / CARLOS GIL

“Las energías renovables son la gran fortuna de España. Tenemos viento y tenemos sol, especialmente aquí en Extremadura”, esgrimió al inicio de su intervención el CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro. “Son autóctonas y no requieren importaciones de energía de ningún otro país”, lo que da más autonomía y competitividad, como prueba el hecho de que “en España mantenemos los precios de la energía a nivel mayorista prácticamente estables desde el inicio del conflicto de Irán”, mientras en otros países están “teniendo una burbuja, unos precios altísimos, más o menos tres o cuatro veces los que estamos teniendo en España debido a su exposición a las importaciones de, sobre todo, productos petrolíferos”.

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"Un milagro circular”

“El viento, el sol, la lluvia, el agua requieren de almacenamiento para acomodar la producción renovable al consumo”, insistió. A su juicio, Extremadura “es todo un ejemplo de energías renovables y pionera en el almacenamiento de energía”. “Hoy damos un paso de gigante. Esto no se había hecho nunca en materia de almacenamiento, y lo hacemos aquí, en Extremadura”, sostuvo. “Almacenamos el sol de las horas centrales del día y lo llevamos a la tarde y a la noche cuando se consume. Es un milagro circular”, remachó.