Premio de los ingenieros industriales gallegos a Cortizo, Xeal e Hijos de Rivera por tres proyectos estrella

El Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia desveló este miércoles los ganadores de los Premios de Industria y Energía de Galicia en su edición de 2026. Los galardones, que reconocen la excelencia e innovación en el tejido industrial y energético gallego, recaen este año en proyectos "de referencia europea" en sectores tan diversos como la ingeniería de fachadas, la hidroeléctrica, la alimentación, las energías renovables, el medio ambiente y la automoción, impulsados por compañías como Aluminios Cortizo, Xeal, Estrella Galicia o Voltfer.

Innovación en Padrón

En el caso de Cortizo, el grupo líder en la fabricación de soluciones en aluminio y PVC se ha alzado con el premio a la innovación industrial por su campus tecnológico de Padrón, donde tiene su sede la multinacional. Se trata de un centro avanzado de I+D y formación orientado a la ingeniería de fachadas que aspira a ser referente internacional. En sus instalaciones, que incluyen un edificio de investigación y un laboratorio de ensayos, un equipo multidisciplinar de ingenieros y arquitectos diseña, calcula y ensaya fachadas de aluminio y otros componentes de envolventes de edificios, ofreciendo "soluciones sostenibles de alto valor añadido para proyectos de todo el mundo".

Renovación de la central del Ézaro

Xallas Electricidad y Aleaciones (Xeal) recogerá el galardón a la innovación energética por la modernización integral de la central hidroeléctrica de Fervenza, en el Ézaro, en el concello de Dumbría. Los ingenieros industriales gallegos ponen en valor que, "más allá de una simple actualización de equipos, la actuación ha situado las instalaciones al más alto nivel tecnológico, operativo y de gestión que exige hoy el sistema eléctrico". Destacan además que los ejes del proyecto "evidencian la trascendencia de esta inversión para el sector energético gallego". Son una mayor flexibilidad operativa, mejora de la seguridad, digitalización, control avanzado, sostenibilidad ambiental y extensión de la vida útil.

Un mayor fábrica de cerveza de España

Estrella Galicia será distinguida en la categoría de mejor actuación en industria por la fábrica que inauguró hace cerca de un año en el polígono de Morás en Arteixo, la segunda de la corporación Hijos de Rivera tras la planta que tiene en A Grela, en A Coruña. El jurado ha valorado que se trata de una de las factorías de cerveza más grandes y avanzadas de Europa, además de la mayor de España. Sus instalaciones destacan por una elevada capacidad de producción, envasado y almacenamiento, una logística altamente automatizada y la apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad. El proyecto genera, además, un importante número de empleos directos e indirectos en la comarca coruñesa.

Auge de la fotovoltaica

Los Premios de Industria y Energía también reconocen la mejor actuación en energía y, en esta categoría, la ganadora es la empresa Voltfer, perteneciente al grupo Alvariño, por la instalación de paneles solares con tecnología punta sobre la cubierta de las instalaciones de Friotea, empresa del mismo grupo dedicada al procesado, refrigeración y almacenamiento de productos del mar en Porriño.

Además, el Colegio de Ingenieros Industriales otorga un accésit a E.Nova Enerxía, empresa con sede en Santiago, por una instalación de autoconsumo fotovoltaico de menor potencia desarrollada para SAT Vila Alborés, una explotación láctea ubicada en el concello de Mazaricos. "Ambos proyectos comparten el denominador común de mejorar la eficiencia energética en actividades ligadas al sector primario gallego", destacan.

Cuidado del medio ambiente

En el campo de la sostenibilidad ambiental, el premio es para la empresa Litosoil con una planta ubicada en Coirós que transforma, mediante tecnologías avanzadas de biotratamiento, residuos, suelos y materiales pétreos contaminados por hidrocarburos en áridos reciclados aptos para obra civil, construcción y restauración. La iniciativa elimina la necesidad de vertido, contribuye a la reducción del impacto ambiental de estos suelos y refuerza el modelo de economía circular en Galicia.

Galardón al director de Stellantis Vigo

El reconocimiento a la mejor trayectoria profesional recae en el director de la factoría de Stellantis en Vigo, José Luis Alonso Mosquera. Ingeniero industrial por la Universidade de Vigo, acumula una dilatada carrera en el sector de la automoción, desarrollada íntegramente en el Grupo PSA y, posteriormente, en Stellantis. A lo largo de su trayectoria ha asumido responsabilidades en calidad, logística, cadena de suministro, control de producción y operaciones de fabricación en Francia, Portugal y España. Ha dirigido las plantas de Mangualde (Viseu), Zaragoza y actualmente encabeza la de Vigo, una de las más grandes del grupo a nivel europeo y la más productiva.

Seguridad industrial

En esta categoría recibe un galardón Turismo de Galicia, el organismo dependiente de la Xunta encargado de la planificación, promoción y coordinación de la política turística gallega, por "su firme compromiso con la seguridad, la calidad y la sostenibilidad en el sector". El jurado ha valorado que en los últimos años haya impulsado protocolos de seguridad, planes de contingencia y medidas de prevención en alojamientos, restauración, eventos, infraestructuras turísticas y gestión de flujos de visitantes, entendiendo la seguridad industrial como un pilar estratégico de la competitividad del turismo gallego.

En seguridad industrial en pymes ha sido premiado Talleres Marcos Gómez, de Lugo. Dedicado a la automoción y mecánica industrial, es reconocido como modelo de empresa comprometida con la seguridad técnica, la profesionalidad y la mejora continua. El jurado ha destacado su papel esencial en la prevención de riesgos y en la garantía de fiabilidad de vehículos e instalaciones mecánicas, así como la importancia de los pequeños y medianos talleres especializados en el refuerzo diario de la cultura de seguridad dentro del tejido industrial gallego.

La entrega de los premios, en los que colabora la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia, se realizará en la gala Industria y Energía de Galicia 2026, que se celebrará el viernes 5 de junio en Santiago.