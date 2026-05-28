La compañía con sede en Galicia HATTA Energy alega prevaricación y "trama corrupta" contra la Agencia Tributaria por su expediente

HATTA Energy, compañía con sede en Oleiros, acusa a la Agencia Tributaria en Galicia de mantener bloqueado su expediente como operador confiable, pese a que, según sostiene, el plazo máximo para resolver terminó el pasado 6 de abril. La empresa afirma que esa falta de respuesta le está causando un grave perjuicio económico y sus abogados penalistas aseguran que los funcionarios responsables y la propia institución “entraron de lleno en un delito de prevaricación”.

La operadora sostiene que la demora no responde a un retraso administrativo ordinario, sino a una actuación “dolosa, premeditada y prevaricadora”. En esa línea, el equipo legal de HATTA denuncia la existencia de una supuesta “trama corrupta” que, siempre según la versión de la compañía, estaría dejando “un rastro de pruebas incriminatorias” y podría derivar en “un escándalo de grandes proporciones”.

Acusaciones graves contra responsables de la AEAT

HATTA señala al delegado especial de la AEAT en Galicia, a tres inspectores y a una jefa de área de la ONIF en Madrid, entre otras personas. Sus abogados sostienen que estas actuaciones responderían a “intereses ajenos a su labor como altos funcionarios” y aseguran que la compañía dispone de “constancia y testigos” sobre esos hechos.

La operadora de hidrocarburos tiene pendiente desde enero la concesión de la condición de operador confiable, una figura que entró en vigor ese mismo mes y que, según la compañía, establece cuatro requisitos para su aprobación. HATTA afirma que cumple todos ellos, pero denuncia que la Agencia Tributaria sigue sin dictar una resolución expresa casi dos meses después de que expirase el plazo legal.

Esa situación, según un comunicado remitido a los medios, la obliga a adelantar el 110% del IVA en cada operación, lo que estaría generando un fuerte impacto en su tesorería y limitando su actividad diaria. HATTA considera que este escenario crea además un “embudo” en la libre competencia dentro del mercado de los carburantes.

El impacto en las gasolineras independientes

La compañía defiende que su papel es clave para el suministro de las gasolineras independientes, que representan más del 40% del total nacional. HATTA se presenta como la cuarta operadora española de hidrocarburos y recuerda que la CNMC la incluyó el pasado diciembre entre los cinco principales operadores del país.

Según la empresa, el retraso en la resolución del expediente no solo afecta a su actividad, sino que puede tener consecuencias en el mercado y en los precios que pagan los consumidores en las estaciones de servicio. HATTA sostiene que su capacidad para importar y distribuir gasóleo contribuye a moderar los precios finales, especialmente en un contexto internacional complejo.

En lo que va de año, asegura haber introducido en el tejido productivo español un millón de metros cúbicos de gasóleo importado. Además, afirma que cerró 2025 con una facturación de 3.500 millones de euros y que está cerca de convertirse en el tercer mayor distribuidor mayorista de carburantes en España.

La empresa insiste en que el silencio administrativo de la Agencia Tributaria estaría diseñado para “estrangular su operativa diaria” y deteriorar su reputación.