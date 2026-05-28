Coruña The Style Outlets impulsa el talento gallego con un programa para emprendedores de moda

Coruña The Style Outlets quiere abrir una nueva puerta al emprendimiento gallego vinculado a la moda, el diseño y el comercio. El centro outlet de Culleredo lanza este viernes 29 de mayo el programa “Impulsa Talento Gallego: Potencia tu diseño”, una convocatoria pensada para dar visibilidad a proyectos emergentes del sector retail y acercar sus propuestas al consumidor final.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Rede de Polos de Emprendemento y la Fundación Juana de Vega, busca apoyar a marcas, diseñadores y emprendedores que estén dando sus primeros pasos y que aporten una propuesta diferencial en ámbitos como el textil, los accesorios, el lifestyle o la innovación aplicada al comercio.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 30 de junio. Podrán participar diseñadores emergentes de Galicia mayores de 18 años, marcas de moda con menos de cinco años de trayectoria y proyectos orientados al cliente final que tengan potencial para crecer en un entorno comercial.

Tras el cierre de la convocatoria, un comité especializado evaluará las propuestas entre los meses de julio y septiembre. De ese proceso saldrán los cinco proyectos finalistas, que tendrán la oportunidad de presentar su iniciativa en un evento abierto al público el 26 de noviembre.

El proyecto ganador será elegido mediante la votación del público asistente y recibirá un premio de 1.000 euros para continuar con su desarrollo. Además del apoyo económico, la convocatoria pretende ofrecer a los participantes una oportunidad de validación, contacto directo con consumidores y proyección dentro de un espacio comercial consolidado.

Para formalizar la inscripción, los candidatos deberán aportar información sobre su proyecto, su propuesta de valor, la estrategia de comercialización, el grado de desarrollo de la iniciativa y material fotográfico o audiovisual. La inscripción se realizará a través del formulario habilitado por la organización.

Las candidaturas se valorarán en función de criterios como la creatividad, la identidad de marca, la viabilidad del proyecto, su potencial comercial, la capacidad de venta en un entorno retail, la sostenibilidad, el impacto y su adecuación al centro comercial. El comité estará integrado por representantes de la Rede de Polos de Emprendemento, la Fundación Juana de Vega, Coruña The Style Outlets y el Concello de Culleredo.

Noticias relacionadas

Con este programa, Coruña The Style Outlets refuerza su papel como escaparate para nuevas iniciativas gallegas y como punto de encuentro entre el talento creativo, el comercio y el público. El centro, situado junto al aeropuerto de Alvedro y a unos diez minutos de A Coruña, cuenta con más de 50 tiendas y descuentos permanentes durante todo el año.