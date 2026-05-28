Sigue en directo el II Foro Prensa Ibérica sobre paz y seguridad en Europa

Otro de los momentos destacados será la ponencia del almirante Juan Rodríguez Garat, titulada “La tentación de las murallas en Europa”, en la que abordará los retos estratégicos del continente en materia de seguridad.

El foro continuará con una mesa redonda centrada en empresas para la defensa ampliada, con la participación de Diego Crescente de Antonio, director general de EOI; Joan Martorell, vicepresidente de AeroS y presidente de Taskforce; y un representante de Nazca.

La recta final del encuentro estará protagonizada por una conversación entre Jaume Duch, conseller de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, y Albert Sáez, director de El Periódico y director general de contenidos de Prensa Ibérica.

El cierre institucional correrá a cargo de Miquel Sàmper, conseller d’Empresa i Treball, a las 14.30 horas.