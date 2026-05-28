Galicia busca reforzar lazos económicos con Vietnam para diversificar mercados
La conselleira María Jesús Lorenzana se reunió con el embajador de Vietnam en España para explorar oportunidades de inversión y potenciar el intercambio comercial.
La Xunta de Galicia quiere estrechar sus relaciones económicas con Vietnam dentro de su estrategia de diversificación de mercados. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo este jueves un encuentro con el embajador vietnamita en España, Doan Thanh Song, para analizar las oportunidades de inversión y el intercambio comercial entre Galicia y el país asiático.
La reunión permitió repasar la evolución de las relaciones comerciales entre ambos territorios. Las exportaciones gallegas a Vietnam alcanzaron el pasado año los 11,8 millones de euros, con especial peso de los sectores metalmecánico y agroalimentario.
El número de empresas gallegas que venden sus productos en el mercado vietnamita se mantiene relativamente estable. En 2025 fueron 73 compañías, de las que alrededor de una quincena operan ya de forma regular en este país.
Asia, un mercado estratégico
Más allá de las exportaciones, la relación comercial entre Galicia y Vietnam tiene una base importante en las importaciones, que presentan mayor volumen y estabilidad. En este ámbito destaca el sector textil-moda, que se consolida como el principal sector importador, con 77,4 millones de euros.
Durante el encuentro, Lorenzana trasladó al embajador los principales objetivos de la política económica e industrial de la Xunta, centrados en reforzar la internacionalización de la economía gallega. Esta estrategia pasa tanto por promover las exportaciones como por atraer inversión exterior hacia la comunidad.
La conselleira también presentó el papel de la Oficina Económica de Galicia como interlocutora para identificar proyectos de interés para la industria gallega y ofrecer asesoramiento y acompañamiento administrativo a las iniciativas que quieran implantarse en la comunidad.
Dentro de esta política de apertura a nuevos mercados, el continente asiático se perfila como un destino estratégico para Galicia. La Xunta busca así ampliar las oportunidades de las empresas gallegas en economías con potencial de crecimiento y reforzar la presencia exterior del tejido productivo gallego.
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