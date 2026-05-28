Galicia entra en la carrera de la robótica humanoide con el nuevo laboratorio HAARO de CTAG

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) da un nuevo paso en su apuesta por la robótica avanzada y la automatización industrial con la creación de HAARO, su nuevo laboratorio de humanoides y robótica avanzada. Se trata, explican, de una infraestructura con la que busca reforzar el papel de Vigo y de Galicia como referentes europeos en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la fábrica del futuro.

El nuevo espacio, cuyo nombre responde a las siglas de Humanoid and Advanced Robotics Laboratory, estará orientado al entrenamiento, simulación, ensayo y validación de sistemas humanoides y de otras soluciones de robótica avanzada para entornos industriales. Su objetivo es acercar estas tecnologías a casos de uso reales y facilitar su incorporación progresiva a los procesos productivos.

La presentación de HAARO tuvo lugar durante la jornada “Humanoides en la industria: retos y oportunidades”, celebrada en las instalaciones de CTAG, en Vigo. El encuentro reunió a profesionales del ámbito industrial y tecnológico para analizar el papel que los robots humanoides pueden desempeñar en el manufacturing, así como los desafíos que plantea su aplicación en entornos de trabajo reales.

La nueva infraestructura reforzará el desarrollo, entrenamiento y validación de robots humanoides / cedida

A diferencia de la robótica tradicional, basada en programación, el nuevo laboratorio trabajará con tecnologías apoyadas en el aprendizaje por refuerzo y el entrenamiento virtual. Este enfoque permite que los robots adquieran capacidades mediante la repetición de acciones y evolucionen hacia sistemas más autónomos, flexibles y adaptativos.

Un espacio para probar la industria del futuro

“El objetivo es consolidar a CTAG como el espacio donde la industria puede desarrollar, entrenar, validar y desplegar robots humanoides con garantías de seguridad, fiabilidad y bajo criterios éticos, facilitando su incorporación real en entornos productivos”, destacó Luis Moreno, director general de CTAG.

El centro tecnológico trabaja desde finales de 2024 en el desarrollo de tecnologías de robótica humanoide, con especial atención a la IA física. Esta línea de actividad aborda aplicaciones tanto en el ámbito industrial como en entornos asistenciales y residenciales, combinando investigación tecnológica, casos de uso reales y apoyo al ecosistema innovador, incluidas startups.

Para avanzar en este campo, CTAG ha adaptado sus instalaciones y ha creado entornos de ensayo que combinan medios físicos y digitales. Estos espacios permiten validar habilidades concretas de los robots y comprobar su aplicación en procesos industriales específicos. La finalidad es desarrollar soluciones que puedan transferirse a la industria y contribuir a mejorar su competitividad.

Durante la jornada, CTAG también presentó las capacidades tecnológicas que darán soporte a HAARO, entre ellas el uso del gemelo digital como herramienta clave para diseñar, simular y validar soluciones antes de su despliegue en entornos reales.

La puesta en marcha de este laboratorio forma parte de la estrategia del centro para impulsar el futuro Polo Tecnológico de Humanoides, un proyecto con el que se pretende situar a Galicia en la vanguardia europea de la robótica aplicada a la industria. La iniciativa aspira a crear un ecosistema que conecte investigación, desarrollo, empresa y emprendimiento, con capacidad para atraer inversión y generar empleo cualificado.

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Con más de 20 años de trayectoria, CTAG es un referente internacional en I+D+i aplicada a la automoción y la movilidad del futuro. Desde sus instalaciones, el centro desarrolla soluciones en ámbitos como la conducción autónoma, el vehículo eléctrico, la conectividad, la seguridad, los nuevos materiales y la digitalización industrial.