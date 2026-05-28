Las hipotecas pisan el freno en Galicia con los precios desbocados: el préstamo medio ya supera los 140.000 euros

El mercado hipotecario gallego cerró 2025 con el mayor dinamismo de los últimos años tras encadenar dos ejercicios consecutivos con aumento de la demanda a pesar de la escalada de los precios de la vivienda. La bajada de los tipos de interés emprendida por el Banco Central Europeo en junio de 2024 jugó a favor, pues abarató los préstamos para comprar casa y eso animó a pedir financiación, pero ahora los bancos ya han empezado a subir los tipos ante la guerra en Oriente Próximo y los expertos dan prácticamente por hecho que ese movimiento, tal y como están de desbocados los precios de los pisos, reducirá las operaciones. La combinación de ambos factores ya podría estar empezando a enfriar el mercado en Galicia. En marzo, la firma de hipotecas se desplomó en la comunidad. Los 1.619 préstamos sobre vivienda inscritos en el registro de la propiedad suponen un descenso del 20,7% respecto al mismo mes de 2025, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (Ine). Son hipotecas que se escrituraron en notario en febrero o enero, dos meses en los que precisamente se redujo la compraventa de vivienda en Galicia.

El comportamiento del mercado no fue el mismo en todas las comunidades autónomas. De hecho, solo cinco de las 17 registraron caídas en el número de hipotecas y Galicia se situó a la cabeza del descenso, lo que contrasta con la subida del 9% en el conjunto del Estado, con 46.661 préstamos inscritos. El hecho de que el precio de la vivienda esté en niveles máximos desde la burbuja inmobiliaria obliga a muchos compradores a pedir financiación para poder convertirse en propietarios y eso aúpa el mercado hipotecario, junto con la etapa de tipos de interés atractivos que se dio en los últimos dos años. Pero desde HelpMyCash advierten que la situación "podría dar un vuelco en los próximos meses". La banca ya está encareciendo los préstamos hipotecarios y suenan tambores de una próxima subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para contener la inflación ante el impacto de la guerra en Oriente Próximo.

Préstamos cada vez más grandes

Los créditos hipotecarios inscritos en el primer trimestre del año en Galicia suman 685,5 millones de euros, que es la cantidad prestada por las entidades a los clientes para la compra de vivienda. Supone un 27% más que en el mismo mes de 2025. El importe medio de cada hipoteca alcanzó así los 141.600 euros. Está en niveles nunca vistos, superando con creces el máximo de los años del bum inmobiliario, cuando alcanzó los 126.000 euros. Tras el estallido de la burbuja llegó a tocarse un suelo de 85.000 euros, pero el fuerte encarecimiento de la vivienda en los últimos años disparó el importe de las hipotecas. Los últimos datos sobre valor tasado de la vivienda libre del ministerio sitúan el metro cuadrado en Galicia con encima de los 1.556 euros de media a cierre de 2025, lo que supone el nivel más elevado desde 2008.

El plazo medio de las hipotecas selladas en España se mantuvo en 25 años. La mayoría de créditos registrados en marzo tenían un interés fijo, concretamente el 63,8% del total, una ratio ligeramente inferior a la de febrero (64,8%). Desde HelpMyCash lo vinculan con que la banca "lleva unos meses incentivando sus préstamos a tipo variable y mixto por la subida del euríbor, lo que explica el incremento de estas modalidades (del 35,2% al 36,2%)".