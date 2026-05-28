Ocho ONG españolas se unen a la iniciativa de Abanca para optimizar sus donaciones
La entidad bancaria gallega lanza una plataforma digital para simplificar la captación de fondos y reducir la carga administrativa de las organizaciones no lucrativas.
Abanca refuerza su colaboración con el tercer sector con el lanzamiento de una nueva plataforma de donaciones pensada para facilitar la captación de fondos de las organizaciones no lucrativas. La iniciativa, impulsada por la unidad de Banca Privada Entidades No Lucrativas e Impacto, nace con el objetivo de simplificar los donativos y reducir la carga administrativa y fiscal que asumen estas entidades.
El proyecto comienza con la participación de ocho organizaciones sociales de referencia en España: Cris contra el Cáncer, Fundación Aladina, Fundación Vicente Ferrer, Educo, Acción contra el Hambre, Cáritas, Médicos del Mundo y Plan Internacional.
La nueva herramienta permitirá a las ONG receptoras llevar un control automatizado de las aportaciones recibidas. También incorporará los datos de las personas donantes en formatos estandarizados, lo que facilitará la emisión automática de los certificados fiscales correspondientes.
El responsable de Entidades No Lucrativas e Impacto de Abanca, Armando Fandos, explicó que los clientes del banco colaboran habitualmente con numerosas organizaciones y que el objetivo de este proyecto es ofrecerles “más facilidades para canalizar su compromiso y más seguridad en el proceso”.
Despliegue gradual
En una primera fase, la plataforma estará disponible a través de la red de oficinas de Abanca. En los próximos meses, la funcionalidad se incorporará también a los cajeros automáticos y al resto de canales digitales de la entidad.
El proyecto cuenta con el respaldo de Afundación, la Obra Social de Abanca, que también utilizará esta solución para sus propios proyectos e iniciativas. Su coordinador de RSC y Sostenibilidad, José Manuel Mourelo, destacó que la herramienta responde a la voluntad del banco de colaborar con el tercer sector y de facilitar a las entidades sociales recursos profesionales para impulsar sus donaciones.
Una apuesta por la especialización
El lanzamiento consolida la estrategia iniciada por Abanca en octubre de 2024 con la creación de su unidad especializada en Banca Privada Entidades No Lucrativas e Impacto. Esta división ofrece servicios de gestión de patrimonio a instituciones religiosas, fundaciones y asociaciones, colectivos que requieren una gestión prudente y alineada con sus fines fundacionales.
Con esta nueva plataforma, Abanca busca reforzar su papel como colaborador del tercer sector y ampliar su oferta de servicios para entidades sociales, desde el asesoramiento patrimonial hasta el apoyo administrativo, fiscal y formativo.
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