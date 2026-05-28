Vertex prevé activar en 2027 su planta de captación de CO₂ biogénico en Curtis

La compañía Vertex Bioenergy refuerza su apuesta por Galicia con una inversión de más de 60 millones de euros en nuevos proyectos vinculados a la descarbonización industrial y al desarrollo sostenible. La empresa prevé destinar estos fondos a iniciativas en su planta de Bioetanol Galicia, en la localidad coruñesa de Curtis, entre ellas una instalación de captación de CO₂ biogénico, una planta de biogás y una caldera de biomasa.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó este jueves las instalaciones de Bioetanol Galicia para conocer la evolución del proyecto de captación de CO₂ biogénico, actualmente en construcción y cuya puesta en marcha está prevista para la primavera de 2027.

Durante la visita, el CEO de Vertex Bioenergy, Antonio Vallespir, y el director de la planta, Noé Pestonit, trasladaron la voluntad del grupo de seguir creciendo en Galicia con proyectos centrados en la sostenibilidad y en la modernización de los procesos industriales.

Rueda conoce in situ el proyecto de Vertex / cedida

“En los próximos años invertiremos en Galicia más de 60 millones de euros en nuevos proyectos para nuestra planta, incluyendo actuaciones como la captación de CO₂ biogénico, una planta de biogás o una caldera de biomasa”, señaló Vallespir.

El proyecto de captación de CO₂ biogénico en Curtis contará con una inversión superior a los 15 millones de euros y tendrá capacidad para capturar 150.000 toneladas al año. Este recurso se obtiene a partir de la fermentación alcohólica de biomasa de cereal, como el maíz procesado en la planta, lo que permite avanzar en la economía circular y en el uso de materias primas renovables.

Vertex Bioenergy ya captura CO₂ en sus instalaciones de Cartagena y Salamanca a través de terceros. En Galicia, sin embargo, el proceso se realizará directamente, lo que permitirá a la compañía comercializar esta materia prima.

El CO₂ biogénico tiene aplicaciones en sectores como la alimentación, las terapias médicas, la refrigeración industrial o la agricultura. Además, es un recurso relevante para el desarrollo de combustibles renovables de origen no biológico, especialmente en el ámbito del transporte marítimo.

Industria en el rural

Durante la visita, Alfonso Rueda reivindicó la capacidad del rural gallego para atraer inversiones industriales innovadoras y vinculadas a la transición ecológica. El titular del Gobierno gallego aseguró que Galicia debe analizar este tipo de proyectos “con objetividad” y “con mucha exigencia”, pero también con la voluntad de no dejar pasar oportunidades industriales que puedan generar riqueza en la comunidad.

Rueda agradeció a la compañía su apuesta por seguir “mejorando, innovando y consolidando la industria” en Galicia, así como su compromiso con la formación de talento vinculado al territorio.

Producción récord

La planta de Bioetanol Galicia cerró 2025 con cifras récord de producción. En concreto, de sus instalaciones salieron 191,3 millones de litros de bioetanol, por encima del ejercicio anterior.

En cuanto al Vertifeed, la proteína vegetal destinada a la fabricación de piensos, la actividad alcanzó las 111.797 toneladas, en niveles muy similares a los de 2024. Además, se comercializaron 6.600 toneladas de aceite de maíz, también destinado a piensos o biocombustibles, lo que supone un incremento de más del 8% respecto al año anterior.

La compañía destaca que la comercialización de estas materias primas para alimentación animal contribuye a reducir la dependencia de insumos importados, como la soja, y refuerza la autonomía del sector ganadero.

Formación para captar talento

Bioetanol Galicia también ha impulsado este año, en colaboración con el CIFP Politécnico de Santiago, un ciclo de FP Dual en planta química. El alumnado realiza estas semanas sus prácticas en las instalaciones de Curtis.

La iniciativa busca captar talento joven y preparar el relevo necesario para afrontar las nuevas inversiones y proyectos que la compañía prevé desarrollar en los próximos años.

Vertex Bioenergy cuenta con biorrefinerías en Curtis, Babilafuente, Cartagena y Arance, en Francia. El grupo es un referente europeo en la producción de bioetanol, proteína vegetal, aceite de maíz y CO₂ biogénico, con plantas ubicadas en zonas rurales y orientadas al desarrollo industrial sostenible.