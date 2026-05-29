Abanca consolida su dominio en productos estructurados con dos premios internacionales en España y Portugal

Abanca ha recibido dos de los principales reconocimientos europeos de la industria de productos estructurados, un doble premio que consolida su posición en el mercado financiero de España y Portugal. La entidad fue distinguida en los SRP Europe Awards con el galardón ‘Best Performance Spain & Portugal’ y volvió a imponerse, por tercer año consecutivo, en los SP Intelligence Awards como ‘Best Distributor, Portugal’.

Los reconocimientos destacan el comportamiento de la entidad en este segmento durante 2025 y refuerzan su papel como uno de los bancos de referencia en el mercado ibérico de inversión estructurada. Abanca subraya que estos premios avalan tanto la calidad de sus soluciones como su capacidad para adaptarlas a distintos perfiles de cliente.

La entrega de los SRP Europe Awards se celebró en Londres, dentro de la conferencia SRP Europe 2026, un encuentro que reunió a representantes de las principales entidades financieras europeas para analizar la evolución del sector. En este marco, Abanca obtuvo por primera vez el premio ‘Best Performance Spain & Portugal’, que reconoce las condiciones de sus productos estructurados en ambos mercados.

Rafael Fernández de Soria, Carlos Traquino y Anabela Pereira / cedida

La entidad destaca especialmente su presencia en Portugal, donde afirma ser líder absoluto en la colocación de notas estructuradas. Este reconocimiento, según el banco, pone en valor un modelo basado en la transparencia, la distribución sólida y una oferta amplia, con productos adaptables a diferentes perfiles de inversor.

El galardón fue recogido por Rafael Fernández de Soria, director de Tesorería de Clientes España y Portugal de Abanca, y Carlos Traquino, team leader de Tesorería de Clientes en Abanca Portugal. Además, la entidad también estuvo nominada en otras tres categorías: ‘Best distributor, Spain & Portugal’, ‘Best distributor, Portugal’ y ‘Best distributor, Spain’.

Un premio que mide innovación, mercado y resultados

El segundo reconocimiento llegó en Estocolmo, durante la entrega de los SP Intelligence Awards, otra de las citas de referencia para la industria europea de productos estructurados. Abanca fue premiada como ‘Best Distributor, Portugal’, una categoría en la que ya había sido distinguida en los dos años anteriores.

Estos premios se conceden a partir del análisis de datos y de la evaluación de criterios como la innovación, la cuota de mercado, el desempeño y la variedad de emisiones. Según la entidad, Abanca destacó en los cuatro apartados y lideró el mercado portugués durante 2025, por delante de bancos de mayor tamaño.

El banco atribuye este resultado al trabajo conjunto de su área de Banca Privada, su red comercial y sus agentes financieros. También destaca la capacidad para diseñar y lanzar productos a medida, tanto para clientes concretos como mediante ofertas públicas, así como los resultados obtenidos para los inversores.

En representación de Abanca recogieron este premio Anabela Pereira, team leader de Investment Products de Abanca Portugal; Carlos Traquino, team leader de Tesorería de Clientes en Abanca Portugal; y Rafael Fernández de Soria, director de Tesorería de Clientes España y Portugal de Abanca.

Con este doble reconocimiento, Abanca refuerza su estrategia en el negocio de productos estructurados y gana visibilidad en una industria cada vez más competitiva, en la que la personalización, la gestión del riesgo y la capacidad de distribución son claves para crecer.