EmprendeXXI reconoce a la startup compostelana Batea Oncology por su tecnología pionera contra el tumor cerebral más agresivo

La start-up de Santiago Batea Oncology ha sido reconocida en la fase nacional de la 19.ª edición de los Premios EmprendeXXI, impulsados por CaixaBank, a través de DayOne. La compañía recibirá 15.000 euros y accederá a un programa internacional de acompañamiento para reforzar el crecimiento de su proyecto.

La empresa gallega fue premiada dentro de la categoría Human & Wellbeing, una de las áreas de los llamados Premios Retos del Mañana. Su propuesta se centra en el desarrollo de un dispositivo médico innovador para transformar el tratamiento del glioblastoma, considerado el tumor cerebral más frecuente y agresivo.

La tecnología de Batea Oncology busca mejorar las opciones terapéuticas disponibles y contribuir a una mayor calidad de vida de los pacientes. Su proyecto plantea un nuevo enfoque para abordar una enfermedad de gran complejidad y con importantes retos médicos.

Los Premios EmprendeXXI están dirigidos a empresas de base tecnológica e innovadora con sede en España y Portugal, constituidas a partir del 1 de enero de 2022. En esta edición, el certamen ha puesto el foco en iniciativas capaces de generar soluciones tecnológicas que mejoren la vida de las personas y contribuyan también al cuidado del planeta.

Además de la dotación económica de 15.000 euros, Batea Oncology participará en el programa internacional Moonshot Thinking for Entrepreneurs, organizado en colaboración con ESADE e ICEX en Berlín. También pasará a formar parte de la comunidad AlumniXXI, un espacio de encuentro entre fundadores de empresas premiadas en distintas ediciones.

Un impulso para llevar la innovación médica más lejos

Los Premios EmprendeXXI se han consolidado desde su creación en 2007 como uno de los reconocimientos de referencia para start-ups en España y Portugal. En sus 19 ediciones, el programa ha destinado más de 10 millones de euros a premios y acciones de acompañamiento, con más de 560 empresas beneficiadas.

En esta edición también se han entregado 19 premios regionales: 17 en España, uno por cada comunidad autónoma, y dos en Portugal, correspondientes a las zonas norte-centro y Lisboa sur e Islas.

DayOne, la división de CaixaBank especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, acompaña a compañías de base tecnológica en sus distintas fases de crecimiento. Cuenta con espacios físicos en varias ciudades españolas y presta servicios especializados en 14 comunidades autónomas, entre ellas Galicia.

Los galardones cuentan con la participación de Enisa, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, y de Banco BPI en Portugal. Enisa apoya proyectos innovadores y viables de start-ups y pymes españolas mediante préstamos participativos y también actúa como entidad certificadora para las empresas emergentes que quieren acogerse a los incentivos de la Ley de Startups.