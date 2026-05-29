Exlabesa recibe más de 5,5 millones de apoyo público para proyectos de descarbonización y vehículo eléctrico

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó este viernes en las instalaciones de Exlabesa, en Padrón y Rois, la importancia de los PERTE del Gobierno de España para avanzar hacia una industria gallega más sostenible, moderna y competitiva. La compañía cuenta con algo más de 5,5 millones de euros de apoyo público para proyectos de descarbonización y de innovación vinculados al vehículo eléctrico.

Blanco visitó las plantas de producción y reciclaje de Exlabesa acompañado por el director general corporativo de la empresa, Felipe Quintá, y por el responsable de Gestión de Innovación, Cristian Sieira. También participaron los alcaldes de Padrón y Rois, Anxo Arca y Ramón Tojo, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

Durante la visita, el delegado subrayó que Exlabesa es “un verdadero ejemplo” de cómo los fondos del Plan de Recuperación están llegando a las empresas gallegas. Según explicó, estos recursos permiten apoyar proyectos industriales con impacto directo en la modernización del tejido productivo y en la creación de empleo de calidad.

En concreto, Exlabesa desarrolla iniciativas estratégicas con fondos procedentes del PERTE de Descarbonización Industrial, con una inversión de 3.983.259 euros, y del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, con 1.557.477 euros. Estas ayudas están permitiendo a la compañía avanzar en la mejora de su planta de Rois y abrir nuevas líneas de trabajo relacionadas con el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos.

Pedro Blanco defendió que Galicia cuenta con talento, capacidad industrial y empresas punteras capaces de situarse en una posición de referencia dentro de la transformación económica de España. En este sentido, señaló que compañías como Exlabesa son un motor de riqueza, innovación y cohesión territorial.

Pedro Blanco, durante la visita / cedida

El delegado también felicitó a la multinacional por su trayectoria de más de seis décadas y por su crecimiento internacional. Exlabesa es una de las empresas líderes en la fabricación de componentes y perfiles de aluminio, con presencia en más de 60 países y 11 centros productivos repartidos por todo el mundo.

La compañía destaca, además, por su capacidad de macroextrusión, ya que cuenta con dos de las prensas más grandes de Europa, de 65 y 85 MN. Esta tecnología le permite afrontar proyectos industriales de alta complejidad técnica y competir desde Galicia en mercados internacionales muy exigentes.

Aluminio reciclado con baja huella de carbono

Exlabesa mantiene también una apuesta clara por la economía circular y la descarbonización industrial. Una de sus principales líneas en este ámbito es RE-local, su aluminio reciclado de baja huella de carbono, con unas emisiones de apenas 0,5 kilos de CO₂ por cada kilo producido.

La empresa dispone de capacidad para producir hasta 80.000 toneladas de aluminio reciclado al año, lo que refuerza su estrategia hacia un modelo industrial más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Pedro Blanco reiteró el apoyo del Gobierno de España a la modernización de las empresas gallegas y defendió la necesidad de acompañarlas en sus proyectos de futuro. “Vamos a seguir apoyándolas para garantizar más oportunidades y más futuro para el conjunto del país”, afirmó.