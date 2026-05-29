Galicia refuerza el apoyo a su sector de automoción con una nueva línea de 45 millones de euros

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este jueves una nueva línea de ayudas de 45 millones de euros para apoyar a la automoción gallega en su transición hacia el vehículo eléctrico y la descarbonización. La convocatoria, que se prevé activar en verano, busca acompañar a un sector clave para la economía de Galicia en un momento de cambios tecnológicos y de fuerte competencia internacional.

Avanzó esta medida durante la clausura de la asamblea del Clúster da Automoción e da Mobilidade de Galicia (CEAGA), donde estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

El titular del Ejecutivo gallego defendió que la automoción atraviesa un buen momento y recordó su peso en la economía autonómica. Según destacó, el sector representa el 15,5% del PIB gallego, genera casi 24.000 empleos y supone alrededor del 30% de las exportaciones de la comunidad.

La nueva convocatoria se enmarca en el apoyo de la Xunta a una actividad que Rueda definió como “una parte muy importante de nuestra economía”. El objetivo es facilitar que las empresas puedan adaptarse a los nuevos retos industriales, especialmente los vinculados a la electrificación, la reducción de emisiones y la transformación de los procesos productivos.

El presidente Rueda, durante su intervención en la asamblea de CEAGA / cedida

El presidente gallego recordó que esta línea de 45 millones de euros se suma a otros instrumentos ya activados por la Administración autonómica. Entre ellos citó el Plan extraordinario de apoyo a la descarbonización y transición al vehículo eléctrico, dotado el año pasado con 50 millones de euros.

También mencionó el Plan de acompañamiento y diversificación acordado con CEAGA para apoyar a las empresas que afrontan dificultades por el tránsito hacia el vehículo eléctrico. Todas estas medidas forman parte del Plan director de la automoción, que cuenta con un presupuesto global de 230 millones de euros.

Un sector que pide certezas para competir

Rueda reclamó la implicación del resto de administraciones para garantizar un marco regulatorio estable y una planificación realista en la implantación del vehículo eléctrico. En este sentido, pidió un mayor compromiso del Gobierno central con un sector que considera estratégico para Galicia.

El presidente de la Xunta defendió que los fondos europeos son una oportunidad que no debe desaprovecharse y subrayó la necesidad de utilizarlos con rapidez y eficacia para mantener la competitividad de la industria.

Durante su intervención, Rueda afirmó que Galicia es “un lugar en el que merece la pena apostar y seguir creciendo”. También garantizó el compromiso de la Xunta para preservar la buena salud de un sector que situó como referente en España y en Europa.

El mandatario gallego señaló que la comunidad debe seguir atrayendo nuevas inversiones y adaptándose a los cambios del mercado “con rapidez, inteligencia y eficiencia”. Para ello, defendió una estrategia que combine apoyo público, capacidad industrial y colaboración con las empresas.