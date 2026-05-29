La inflación da un respiro en mayo y se mantiene en el 3,2%, antes de que luz y gas pierdan la rebaja del IVA

Con una inflación que este mes de mayo ha dado un respiro y se ha mantenido en el 3,2%, igual que en abril, según el dato adelantado que ha hecho público este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Gobierno mantiene para la semana próxima su intención de empezar a desactivar el escudo que aprobó en marzo, poco después del estallido de la guerra en Oriente Medio. Lo primero será, a partir de este lunes, 1 de junio, la retirada de las medidas sobre el impuesto especial sobre la electricidad y del IVA aplicable a electricidad y a gas natural, que volverán a ser del 21%.

Gráfico que muestra la evolución del IPC en España. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La decisión tendrá un efecto directo sobre la factura de luz y gas del mes que viene, con lo que, según apuntan los analistas, el susto puede llegar en junio. Eso sí, el Ministerio de Economía asegura que las medidas sobre el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica continuarán hasta finales del mes próximo, igual que las de los carburantes y las que se aplican sobre sectores concretos como la agricultura y el transporte de mercancías.

De momento, en mayo, la situación ha vuelto a ser contenida, una estabilidad que, según el Ministerio de Economía, "se da en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica y confirma que el plan de respuesta del Gobierno está cumpliendo su objetivo principal de amortiguar el impacto del 'shock' externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares". El departamento que dirige el ministro y vicepresidente Carlos Cuerpo insiste, un mes más, en que la apuesta por "las energías renovables sitúa a España en una posición de fortaleza, al mantener contenidos los precios de la electricidad". Y recuerda que el pasado abril, la luz "incluso cayó en el cálculo interanual, respecto al mismo mes del año pasado".

Las ayudas a los carburantes siguen un mes

Aunque las bonificaciones en el caso del gas y la electricidad vayan a decaer a partir de la semana que viene, sí se van a mantener, recuerda el Gobierno, las medidas fiscales sobre los carburantes -los tipos reducidos del impuesto sobre hidrocarburos, el IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y la devolución parcial del gasóleo profesional-, que permanecen vigentes hasta el 30 de junio. También continúan en vigor las medidas sectoriales, como las ayudas previstas para agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

En este sentido, la asociación de consumidores Facua ha lamentado que el IVA de la factura de la luz vuelva al 21% a partir de este 1 de junio y ha instado al Gobierno a emprender un nuevo cambio regulatorio por el que vuelva a aplicarse el tipo reducido de manera estable y permanente. Se trata, asegura la entidad en un comunicado, de una reivindicación histórica, ya que considera "injusto para los usuarios domésticos que se les repercuta el IVA más elevado a un suministro esencial y básico como es el de la electricidad".

La inflación subyacente sube una décima

Finalmente, el INE ha estimado que la inflación subyacente -la que excluye energía y alimentos no elaborados- se sitúa este mayo en el 2,9%, una décima por encima de la tasa de abril.

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El dato interanual de los alimentos y bebidas no alcohólicas este mes permanece invariable, frente a la subida que este sector experimentó hace un año, lo que ha favorecido la estabilidad de la inflación general, junto a la contención de la electricidad y del vestido y el calzado.