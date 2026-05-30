Galicia potencia el transporte y la logística para impulsar su economía y exportaciones

En un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el encarecimiento de los costes y la necesidad de ganar eficiencia, Galicia mira al transporte y a la logística como dos piezas decisivas para sostener su pulso económico y reforzar su presencia en los mercados exteriores. La directora del Igape, Covadonga Toca, reivindicó este sábado en Santiago el papel de un sector que, además de mover mercancías, conecta empresas, territorios y oportunidades de crecimiento.

Toca participó en la clausura de la Asamblea General de Apetamcor, entidad que representa desde hace más de tres décadas a autónomos y pequeñas y medianas empresas del transporte por carretera. Durante su intervención, la responsable del Instituto Galego de Promoción Económica subrayó la importancia de una actividad que considera “fundamental” para el desarrollo económico de Galicia y para la competitividad del tejido empresarial gallego.

Toca, en la Asamblea de Apetamcor / cedida

La directora del Igape destacó que el sector ha demostrado una notable capacidad de adaptación en un contexto complejo, condicionado por la incertidumbre geopolítica, la volatilidad de los precios de los combustibles y el aumento de los costes operativos. Pese a estas dificultades, defendió que Galicia cuenta con un transporte “fuerte y profesionalizado”, capaz de responder a los nuevos desafíos mediante la innovación, la eficiencia y la mejora continua de sus servicios.

Según los datos expuestos por Toca, el transporte, la logística, el almacenamiento y la distribución representan ya más del 4% del PIB gallego, una cifra que refuerza su consideración como actividad estratégica para el conjunto de la economía. Su impacto, señaló, va más allá del propio sector, al resultar esencial para que las empresas puedan producir, distribuir y competir en mejores condiciones dentro y fuera de Galicia.

La Xunta vincula además esta actividad al buen comportamiento exterior de la comunidad. Galicia alcanzó en 2024 un récord histórico de exportaciones, al superar los 31.000 millones de euros, y mantuvo en 2025 cifras muy próximas a ese máximo. Este dinamismo consolida a la comunidad como la quinta autonomía exportadora de España, un posicionamiento en el que la capacidad logística resulta determinante.

En este sentido, Toca incidió en las oportunidades que se abren con la transformación del sector. Entre ellas citó la digitalización de las flotas, la renovación de vehículos, la eficiencia energética, la trazabilidad de los envíos y el avance hacia fórmulas de intermodalidad que permitan optimizar recursos y reducir costes. Para la directora del Igape, estos cambios no son solo una exigencia del mercado, sino también una vía para reforzar la productividad de las empresas gallegas.

Un sector vertebrador también para el territorio

Más allá de su peso económico, el transporte por carretera desempeña un papel clave en la cohesión territorial de Galicia, al facilitar la conexión entre áreas productivas, puertos, polígonos industriales, centros de distribución y mercados finales. Esta función vertebradora cobra especial relevancia en una comunidad con fuerte dispersión geográfica y con un tejido empresarial formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.

La directora del Igape reafirmó el compromiso de la Xunta de Galicia con el transporte y la logística en un momento que considera decisivo para afrontar retos y aprovechar nuevas oportunidades. En esa línea, apeló al diálogo permanente con los representantes del sector y animó a las empresas a utilizar los instrumentos de apoyo disponibles para avanzar en competitividad, modernización e internacionalización.

La intervención de Toca en la asamblea de Apetamcor sirvió también para reconocer la trayectoria de una organización que cumple más de 30 años defendiendo los intereses de autónomos y pymes del transporte por carretera. Un sector que, según la Xunta, seguirá siendo clave para que Galicia mantenga su capacidad exportadora y consolide un modelo económico más eficiente, conectado y competitivo.