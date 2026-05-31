Galicia impulsa la biotecnología con una nueva estrategia y la captación de inversiones

Galicia busca afianzar su posición en uno de los sectores con mayor capacidad de crecimiento de la economía avanzada. En ese contexto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibió esta semana al nuevo director general de la planta de Lonza Biologics en O Porriño, Martin Wellhöfer, que asumió este mes de mayo la dirección de la fábrica de la multinacional farmacéutica suiza.

El encuentro, celebrado en Santiago, contó también con la presencia de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Durante la reunión, Rueda trasladó al nuevo responsable de la planta la apuesta de la Xunta por la captación de inversiones y por el acompañamiento a las empresas que deciden crecer en Galicia.

El presidente autonómico puso en valor instrumentos como la Oficina Económica de Galicia, concebida para facilitar proyectos empresariales, agilizar trámites y reforzar el apoyo institucional a las compañías que apuestan por la comunidad. En esa línea, se interesó por los proyectos de Lonza en Galicia y por el papel de su planta porriñesa dentro de la actividad del grupo.

La fábrica de Lonza Biologics en O Porriño está especializada en la fabricación personalizada de proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales para los sectores farmacéutico y biotecnológico. Se trata de una actividad de alto valor añadido, vinculada a la innovación científica, la investigación aplicada y la producción de soluciones para la industria biofarmacéutica.

Rueda recordó además que la Xunta trabaja junto con el sector en la nueva Estrategia de excelencia de la biotecnología 2026-2030, una hoja de ruta con la que el Gobierno gallego aspira a consolidar Galicia como un referente internacional en este ámbito. El objetivo es dar continuidad al crecimiento registrado en los últimos años y reforzar la capacidad de la comunidad para atraer proyectos, talento e inversión.

Los resultados de la estrategia anterior, correspondiente al período 2021-2025, reflejan el avance del ecosistema biotecnológico gallego. Según los datos trasladados por la Xunta, en ese periodo se crearon 30 nuevas empresas biotecnológicas, hasta alcanzar las 162 compañías actuales. La facturación del sector llegó a los 2.037 millones de euros, una cifra que cuadruplica la registrada en 2021 y que equivale al 2,6% del PIB gallego.

También creció de forma significativa el empleo asociado a esta actividad. El sector suma ya 5.693 trabajadores cualificados, tres veces más que en 2021, lo que confirma el peso creciente de la biotecnología en el tejido productivo gallego y su capacidad para generar puestos de trabajo especializados.

Una apuesta por industria de alto valor

Más allá de las cifras, la reunión con el nuevo director de Lonza en O Porriño refuerza el mensaje de la Xunta sobre la importancia de impulsar una industria vinculada al conocimiento, la innovación y la producción especializada. La presencia de compañías internacionales en Galicia se considera clave para fortalecer cadenas de valor, abrir nuevas oportunidades de colaboración y situar a la comunidad en mercados de fuerte proyección.

Con este encuentro, el Gobierno gallego vuelve a subrayar su voluntad de acompañar a las empresas biotecnológicas y farmacéuticas en una etapa marcada por la competencia internacional por atraer inversiones. La nueva estrategia sectorial pretende consolidar ese camino y convertir a Galicia en un territorio cada vez más competitivo dentro de la biotecnología, la salud y la industria avanzada.