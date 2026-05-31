La huella del envejecimiento: uno de cada tres concellos de A Coruña tienen más jubilados que cotizantes

Un total de 30 municipios de la provincia de A Coruña tienen en la actualidad más personas jubiladas que cotizantes. Esto implica que, en uno de cada tres concellos, el contigente de vecinos que están retirados del mercado laboral supera al de trabajadores en activo. Es una consencuencia del envejecimiento de la población, una tendencia demográfica extensible a toda Galicia que las cifras confirman: en el caso de la provincia coruñesa, el 30% de los ciudadanos supera los 65 años, diez puntos porcentuales más que a inicios de los 2000. También influye el nivel de dinamismo empresarial e industrial de cada zona y, en consecuencia, las oportunidades de empleo que pueda brindar.

Con ese telón de fondo, es reseñable el número de ayuntamientos en los que el colectivo de jubilados tiene más peso que el de afiliados a la Seguridad Social. Esos 30 municipios son Ares, con 217 más perceptores de pensiones de jubilación que cotizantes el pasado mes de abril; A Baña (411); Brión (12); Cabana de Bergantiños (300); Cariño (86); Cerdido (53); Corcubión (13); Coristanco (330); Dodro (96); Dumbría (56); Irixoa (84); Laxe (1.313); Lousame (57); Malpica de Bergantiños (323); Mañón (64); Moeche (26); Monfero (44); Muxía (590); Neda (197); Ortigueira (53); Outes (78); Oza-Cesuras (154); Paderne (222); Rois (77); Tordoia (12); Trazo (152); Val do Dubra (323); Vilamaior (92) y Zas (4). En la lista hay concellos tanto de costa como de interior, la mayoría de ellos rurales.

Si además de tomar la cifra de jubilados se tienen en cuenta todas las pensiones contributivas, lo que incluye también las de viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares, seis de cada diez concellos de la provincia de A Coruña tienen más pensionistas que personas trabajando. Son un total de 59.

Más pensionistas

Entre las excepciones están las grandes ciudades: A Coruña, que tenía en abril 90.802 cotizantes más que pagas contributivas; Santiago (52.163) y Ferrol (1.770). El resto de municipios en esa situación son Ames, Aranga, Arteixo, Arzúa, Bergondo, Betanzos, Boqueixón, Cabanas, Cambre, Carballo, Carral, Cee, Cerceda, Coirós, Culleredo, Curtis, Laracha, Melide, Mesía, Narón, Oleiros, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Pontedeume, As Pontes, Ribeira, Sada, As Somozas, Teo, Ordes o Oroso. Se trata de su mayoría de núcleos que conforman el cinturón de las principales urbes, lugar de residencia de muchas personas que acuden a trabajar a la ciudad. También hay en la lista ayuntamientos con industria o con población más joven.

La ratio entre pensiones y cotizantes es relevante, pues con las cuotas a la Seguridad Social se sufragan las pagas públicas. Es el modelo de reparto vigente en España. En el conjunto de la provincia el saldo es favorable, pues el mes pasado se registraron 482.148 afiliados y 321.000 pagas contributivas abonadas. Esto supone que hay 1,5 trabajadores por cada pensionista. Es la misma proporción que en la provincia de Pontevedra y supera a la de Lugo (1,1%). En el caso de Ourense, el contingente de pensionistas supera al de cotizantes en 1.372 personas.

Mercado laboral

En el último año, A Coruña sumó 2.520 nuevos pensionistas, pero la cifra de trabajadores que ganó la provincia fue mayor, con 8.000 afiliados más a la Seguridad Social. La buena marcha del mercado laboral resta un poco de presión sobre el sistema público de pensiones, que afronta una etapa de fuerte crecimiento del gasto, incrementado por la jubilación de la generación del ‘baby boom’.

En todo caso, la situación varía considerablemente entre unos municipios coruñeses y otros. En 50 aumentó el número de pagas contributivas abonadas en el último año, mientras en los otros 43 disminuyó. En lo que respecta a la cifra de cotizantes, 51 concellos aumentaron el empleo pero hubo 42 que perdieron cotizantes.