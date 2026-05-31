La Xunta refuerza lazos con la diáspora gallega en Brasil para ofrecer oportunidades laborales y facilitar el retorno

La necesidad de cubrir vacantes, atraer perfiles cualificados y responder al reto demográfico lleva a Galicia a reforzar sus vínculos con la diáspora. La Xunta impulsará la próxima semana en Brasil una nueva edición de sus ferias de empleo en el exterior, una iniciativa con la que busca conectar el talento de la Galicia exterior con las oportunidades laborales que ofrece el tejido productivo gallego.

Las citas se celebrarán el 6 de junio en São Paulo y el 8 de junio en Salvador de Bahía, después de las experiencias desarrolladas el pasado año en Argentina y Uruguay. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, iniciará con este motivo su primera visita institucional al país, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

La iniciativa forma parte del programa Retorna Cualifica Emprego, incluido en la Estrategia Galicia Retorna. La nueva edición, correspondiente al periodo 2026-2027, cuenta con una dotación de 2,3 millones de euros y ya está abierta a la inscripción de las personas interesadas. Su objetivo es facilitar el regreso a Galicia de personas emigradas o descendientes de gallegos mediante ofertas laborales en origen, vinculadas a contratos indefinidos y a las necesidades reales de las empresas.

La Xunta defiende que este modelo permite ofrecer oportunidades profesionales a la comunidad gallega en el exterior, al tiempo que contribuye a cubrir vacantes en sectores con demanda de mano de obra. También lo vincula al reto demográfico, uno de los principales desafíos de la comunidad, especialmente en zonas rurales y en actividades económicas con dificultades para encontrar personal.

En las ferias participarán técnicos de la Secretaría Xeral da Emigración, que informarán sobre las medidas de retorno, así como personal de la Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, encargado de explicar las vías de apoyo y las líneas de ayuda disponibles. También estará presente la Axencia Galega de Innovación, que dará a conocer oportunidades profesionales en el ecosistema gallego de I+D+i y en los centros tecnológicos, junto con representantes del tejido productivo y de distintos clústeres.

Además de las ofertas de empleo, la Administración autonómica pondrá en valor el acompañamiento integral que ofrece durante todo el proceso. Este apoyo incluye asesoramiento administrativo, orientación para la integración social y laboral y medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en el rural.

La Xunta divulgará también las nuevas líneas de apoyo para favorecer la rehabilitación de viviendas en zonas rurales. Estas ayudas podrán ser solicitadas por empresas, personas físicas o jurídicas y ayuntamientos que suscriban acuerdos con ellas, con el objetivo de destinar esos inmuebles a trabajadores. La medida busca contribuir tanto a fijar población como a atender las necesidades de personal de distintos sectores económicos, con especial atención a las personas contratadas a través de Retorna Cualifica Emprego.

Puente con la diáspora

La agenda de José González en Brasil irá más allá de las ferias laborales. El conselleiro mantendrá encuentros con representantes de la colectividad gallega, entidades históricas de la emigración y responsables institucionales, con la intención de reforzar los lazos con la Galicia exterior y conocer de primera mano la realidad de la comunidad gallega residente en el país.

El viaje servirá también para profundizar en la colaboración institucional y consolidar la presencia de la Xunta en un país con una fuerte vinculación histórica con la emigración gallega. La Administración autonómica busca que estas citas funcionen como un puente entre las oportunidades laborales existentes en Galicia y las expectativas de quienes desean regresar o iniciar un nuevo proyecto vital en la comunidad.

La iniciativa se enmarca en el modelo gallego de atracción de talento, estructurado en dos grandes ejes: el retorno de gallegos y gallegas del exterior y la incorporación de trabajadores procedentes de terceros países, especialmente de América Latina. Según la Xunta, se trata de una migración ordenada, segura y vinculada a las demandas reales del mercado laboral gallego.

Con esta nueva edición en Brasil, el Gobierno gallego pretende reforzar una estrategia que combina empleo, retorno y demografía. La meta es atraer perfiles cualificados, apoyar a las empresas que necesitan personal y facilitar que la Galicia exterior encuentre en la comunidad nuevas oportunidades profesionales y personales.