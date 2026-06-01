Nace Fibersens, la solución 'made in Galicia' que mide corrosión y humedad en el hormigón a distancia

La construcción de grandes infraestructuras avanza hacia un modelo más digital, seguro y predictivo. Grupo Puentes y CETIM Technological Centre han desarrollado Fibersens, un sistema de monitorización en remoto y en tiempo real que permite conocer el estado de grandes estructuras mediante fibra óptica embebida en el hormigón. La solución busca facilitar el mantenimiento continuado sin necesidad de desplazar de forma constante a los técnicos hasta la infraestructura.

El proyecto nace con el objetivo de impulsar la transición hacia infraestructuras más inteligentes, resilientes y conectadas. Para ello, Fibersens incorpora sensores de fibra óptica capaces de medir y cruzar datos sobre cuatro parámetros críticos: corrosión, humedad, temperatura y deformación interna. Esta información permite realizar un seguimiento a largo plazo del estado de salud de las estructuras, con el fin de incrementar su seguridad, alargar su vida útil y mejorar el control de costes.

El sistema se basa en la integración de sensores de fibra óptica en la matriz y la estructura del hormigón. En concreto, emplea redes de fibras de Bragg, conocidas como FBG, una tecnología elegida por su elevada resolución, robustez y fiabilidad en condiciones extremas. Frente a los sistemas convencionales de monitorización, Fibersens permite obtener mediciones a grandes distancias y sin interferencias.

Para la lectura e interpretación de los datos, Grupo Puentes y CETIM han desarrollado un sistema propio de adquisición desde un mando central. Esta herramienta facilita la obtención de información de manera remota y continuada, lo que reduce desplazamientos, mejora la seguridad laboral y disminuye los costes asociados a las inspecciones puntuales.

Los ensayos realizados hasta ahora han confirmado la estabilidad y precisión de los sensores. Las pruebas se llevaron a cabo tanto en laboratorio, con diferentes configuraciones de integración en hormigones, como en entorno real. Los resultados muestran una gran resistencia ante condiciones ambientales extremas y un comportamiento predecible incluso tras periodos prolongados de exposición y con cargas de hasta 20 toneladas.

Fibersens supone, según sus impulsores, un cambio de paradigma en la monitorización de infraestructuras. La posibilidad de obtener más datos y hacerlo de forma continua aporta mayor seguridad en la toma de decisiones y contribuye a optimizar la gestión de grandes obras civiles. En la práctica, el sistema permite pasar de un modelo basado en revisiones puntuales a otro centrado en el mantenimiento predictivo.

Tecnología para anticipar fallos

La principal aportación de Fibersens es su capacidad para detectar señales internas del hormigón antes de que los problemas sean visibles o se conviertan en daños estructurales relevantes. Esta anticipación resulta clave en infraestructuras sometidas a cargas, cambios ambientales, humedad o procesos de corrosión que pueden comprometer su durabilidad con el paso del tiempo.

El proyecto, iniciado en 2022, fue concebido para desarrollar nuevas estructuras inteligentes de obra civil mediante la integración de sensores de fibra óptica en hormigón. Sus resultados han sido invitados al Innovation Industry Construction Congress, que inaugura en Santander la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, donde formarán parte de la exhibición de resultados como póster.

La iniciativa ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación, dentro de la convocatoria de 2021 del Programa de Proyectos de Colaboración Público-Privada del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. La ayuda ha sido financiada por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El desarrollo reúne la experiencia constructiva de Grupo Puentes, compañía nacida en 1977 y con sede en Sigüeiro, y la capacidad tecnológica de CETIM, centro privado ubicado en A Coruña. Puentes suma más de 45 años de trayectoria, más de 3.000 proyectos ejecutados y una especial presencia en España y Latinoamérica, con obras emblemáticas como el puente de Rande. La empresa está especializada en infraestructuras para clientes públicos y privados, así como en la gestión de concesiones, y cuenta con más de 1.000 profesionales.

Por su parte, CETIM trabaja en proyectos de investigación aplicada e innovación cercana al mercado, desde el laboratorio hasta la ejecución práctica. El centro aporta conocimiento en Materiales Avanzados, ECO BIO Tecnologías e Industria Digital, y cuenta con más de 100 profesionales, de los que más del 67% son mujeres. Su equipo participa en más de 80 proyectos con más de 280 clientes y colaboradores nacionales e internacionales, con una movilización en I+D superior a los 200 millones de euros.