El precio del alquiler en Galicia marca un máximo histórico tras subir un 4,4% en mayo

El precio del alquiler en Galicia alcanza su máximo histórico tras subir un 4,4% en mayo respecto al mismo mes de 2025 y situarse en 9,8 euros por metro cuadrado (euros/m2), según un informe divulgado este lunes por Idealista. Los datos recopilados por el portal inmobiliario muestran que, en variación trimestral, el alquiler se encareció un 2,5 %, mientras que respecto al mes de abril la subida fue del 1%.

La provincia de Pontevedra sigue siendo la que presenta un precio más elevado, de 11,3 euros/m2 tras subir un 8 % en el último año y marcar igualmente un máximo histórico. En la de A Coruña el precio medio del alquiler está en 9,6 euros/m2 tras subir un 3,1 % interanual, aunque se sitúa por debajo del máximo de 9,7 euros/m2 registrado en julio de 2025. La provincia de Lugo registró una subida del alquiler del 8% respecto a mayo de 2025, hasta los 8 euros/m2, también máximo histórico. Ourense tiene los alquileres más asequibles, con un valor medio de 7,6 euros/m2 tras una subida del 3,5 % y por debajo del tope de 7,9 euros/m2 del pasado enero.

En cuanto a las principales ciudades, las más caras para alquilar una vivienda en mayo fueron Vigo (12,2 euros/m2), A Coruña (11,2 euros/m2), Santiago de Compostela (10,2 euros/m2) y Baiona (10,2 euros).

En el conjunto de España, el precio del alquiler se encareció un 4 % interanual durante el mes de mayo y se situó en 15,1 euros/m2.

El porcentaje de salario que los gallegos dedican al alquiler

Este lunes también ha publicado un informe el portal inmobiliario Fotocasa, que recoge que el gallego medio dedicó el 38 % de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda en 2025, frente al 36% de 2024. El estudio, basado en los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios del Índice Inmobiliario, Fotocasa señala que el alquiler subió un 5,3% en Galicia en 2025 y cerró diciembre en 9,93 euros/m2.

El salario bruto medio de Galicia era, según Infojobs, de 24.891 euros brutos anuales (2.074 mensuales dividido en 12 pagas), por lo que los gallegos tuvieron que dedicar el 38% del sueldo al pago de una vivienda en alquiler de 80 m2, el porcentaje más alto desde que se realiza esta estadística.

Galicia fue la undécima comunidad autónoma donde más porcentaje de salario se tuvo que dedicar al alquiler, en una lista que lideraron Madrid (71%), Cataluña (70%) y Baleares (64 %). De media, los españoles tuvieron que destinar el 50% de su sueldo a pagar el alquiler en 2025.