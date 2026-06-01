Los préstamos al consumo se disparan un 11,3% en abril y empujan el crédito familiar

El crédito concedido por las entidades financieras a las familias e instituciones sin ánimo de lucro residentes en España aumentó un 2,8% en abril respecto al mismo mes de 2025, hasta situarse en 712.880 millones de euros. La financiación a las empresas, por su parte, creció un 1,4% interanual, hasta los 954.656 millones, según los últimos datos publicados este lunes por el Banco de España.

En términos absolutos, el crédito a los hogares se incrementó en 19.431 millones de euros en comparación con abril del año pasado, mientras que la financiación concedida a las empresas aumentó en 13.281 millones.

Frente al mes anterior, sin embargo, la evolución fue negativa. La financiación a las familias descendió en abril en 8.079 millones respecto a marzo, lo que supone una caída del 1,1%. En el caso de las empresas, el crédito se redujo en 1.656 millones, un 0,2% menos en términos mensuales.

Las hipotecas se elevan un 4,1%

Los préstamos hipotecarios, que representan la mayor parte de la deuda de los hogares, alcanzaron en abril los 523.604 millones de euros. Esta cifra supone un aumento de 20.628 millones respecto al mismo mes de 2025, equivalente a un crecimiento del 4,1%.

El importe destinado a vivienda continúa concentrando la mayor parte del endeudamiento familiar, con alrededor de dos tercios del total.

El crédito al consumo registró un crecimiento más intenso. En abril aumentó un 11,3% interanual, hasta los 118.271 millones de euros. En cambio, los préstamos destinados a otros fines se situaron en 66.224 millones, un 17,6% menos que un año antes.

Caen los préstamos del exterior

La financiación a las empresas creció en abril en tasa interanual gracias al aumento de los préstamos concedidos por las entidades financieras y de los valores representativos de deuda. Por el contrario, los préstamos procedentes del exterior mantuvieron su tendencia descendente.

En concreto, los préstamos bancarios a empresas se situaron en 479.814 millones de euros, un 3,2% más que en abril de 2025. Los valores representativos de deuda crecieron un 5,3%, hasta los 149.940 millones.

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En cambio, los préstamos del exterior descendieron un 2,8% interanual, hasta los 324.903 millones de euros.