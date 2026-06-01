Los Vamtac de Urovesa, protagonistas en Vigo el Día de las Fuerzas Armadas

Los vehículos blindados VAMTAC fabricados por la empresa compostelana Urovesa volvieron a mostrar su estrecha vinculación con las Fuerzas Armadas durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo. Los vehículos tácticos de alta movilidad formaron parte del despliegue motorizado que recorrió la avenida de Samil en el acto central de una conmemoración que reunió a miles de militares y a buena parte de los principales medios operativos del Ejército español.

La celebración, presidida por los Reyes y desarrollada entre el 26 y el 31 de mayo, tuvo su momento más destacado el pasado 30 de mayo, cuando más de 3.700 militares participaron en el desfile principal. Entre los vehículos presentes figuraron unidades de la familia VAMTAC, uno de los modelos más utilizados por las Fuerzas Armadas españolas en misiones de transporte, apoyo táctico y operaciones especiales.

Con motivo de esta cita, Urovesa quiso trasladar públicamente su reconocimiento al Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su labor en favor de la seguridad, la estabilidad y la protección de los ciudadanos.

Blindados de Urovesa en la playa de Samil / cedida

La compañía destaca que las Fuerzas Armadas constituyen una garantía para las libertades y puso en valor el trabajo que desarrollan tanto dentro como fuera de las fronteras españolas. En este contexto, expresó el orgullo que supone para la firma que sus plataformas formen parte de los medios empleados por los distintos cuerpos militares.

Los VAMTAC se han convertido en uno de los vehículos tácticos de referencia dentro de las Fuerzas Armadas españolas gracias a su versatilidad y capacidad de adaptación a diferentes tipos de misiones. Su presencia en unidades del Ejército de Tierra, la Armada, la UME y otros organismos de seguridad los ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la industria española de defensa.

Una empresa gallega al servicio de la defensa

Desde su sede en Galicia, Urovesa mantiene una estrecha relación con las Fuerzas Armadas a través del desarrollo y fabricación de vehículos diseñados para responder a las exigencias operativas de los distintos cuerpos. La compañía aprovechó la celebración del Día de las Fuerzas Armadas para renovar su compromiso de seguir ofreciendo soluciones que contribuyan a mejorar la capacidad de actuación de los militares en sus misiones.

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La presencia de los VAMTAC en el desfile de Vigo sirvió también para visibilizar la aportación de la industria gallega al ámbito de la defensa. En una jornada marcada por el reconocimiento a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas, los vehículos fabricados por Urovesa se consolidaron como uno de los símbolos de la colaboración entre la tecnología desarrollada en Galicia y las necesidades operativas de la defensa nacional.