De establo a kombuchería: la gallega Casa Grande de Xanceda inaugura en Mesía su nueva fábrica

La gallega Casa Grande de Xanceda ha inaugurado este martes en Mesía (A Coruña) su nueva planta de producción de kombucha ecológica, una instalación que se convierte en la única dedicada a la elaboración de esta bebida fermentada en Galicia. El proyecto supondrá una inversión de entre un millón y un millón y medio de euros entre 2025 y 2027 y contará con capacidad para producir hasta 2,5 millones de botellas anuales.

La nueva kombuchería se encuentra dentro de la propia finca de la compañía y ocupa un antiguo establo de vacas rehabilitado para albergar la actividad productiva. La inauguración contó con la presencia de representantes de la empresa, autoridades autonómicas y locales, entre ellos la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el alcalde de Mesía, Mariano Iglesias.

La firma, conocida por sus productos lácteos ecológicos, refuerza así su estrategia de diversificación con una categoría que gana presencia en el mercado de las bebidas funcionales. La kombucha, elaborada mediante un proceso de fermentación, se presenta como una alternativa a los refrescos tradicionales y ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

Durante el acto, Cristina Fernández-Armesto, socia de Casa Grande de Xanceda y nieta de los fundadores de la granja, destacó la capacidad de innovación de una empresa que ha evolucionado notablemente desde sus orígenes hace seis décadas. La responsable recordó que la nueva fábrica se levanta sobre un antiguo establo reconvertido en un espacio dedicado a la fermentación de kombucha, manteniendo la conexión con el entorno rural y la actividad agroganadera de la explotación.

Por su parte, el director gerente, Guillermo Martínez, explicó que la instalación ocupa cerca de 1.000 metros cuadrados y forma parte de una finca incorporada a Casa Grande de Xanceda en 2019. El proyecto arquitectónico ha apostado por integrar materiales y elementos acordes con el paisaje natural que rodea la granja.

Nueva referencia y apuesta por el origen gallego

La inauguración de la planta coincide además con el lanzamiento de una nueva variedad de kombucha denominada Paixón Tropical, elaborada con melocotón y fruta de la pasión. Este nuevo producto se suma a las referencias ya existentes de cítricos y de frutos rojos con hibisco.

La empresa ha aprovechado también para renovar la imagen de esta gama de bebidas, incorporando en el envase un distintivo que destaca su elaboración en Galicia y pone en valor la trazabilidad y el origen de los productos.

Durante su intervención, la conselleira de Medio Rural valoró la capacidad de Casa Grande de Xanceda para combinar producción ecológica e innovación, y destacó el papel de iniciativas como esta para impulsar un rural más competitivo y con mayores oportunidades de desarrollo económico.

Con esta nueva instalación, la compañía busca generar actividad económica en su entorno y consolidar una línea de negocio que complementa su actividad tradicional. La empresa defiende que proyectos de este tipo contribuyen a demostrar que el medio rural puede ser también un espacio para la innovación, la transformación alimentaria y la creación de valor añadido