Galicia marca un récord histórico en vehículos de transporte de mercancías por carretera

La actividad del transporte público de mercancías por carretera en Galicia vuelve a mostrar signos de fortaleza tras el retroceso registrado durante 2025. Los datos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reflejan una recuperación tanto en el número de empresas como de vehículos, hasta el punto de que la comunidad alcanza en junio de 2026 la cifra más alta de vehículos de transporte de mercancías desde que existen registros oficiales.

Según las estadísticas del sector, Galicia cuenta actualmente con 6.710 empresas de transporte público de mercancías por carretera, lo que supone un incremento de 128 compañías respecto a diciembre de 2025. De ellas, 4.419 corresponden al transporte pesado y 2.291 al transporte ligero.

La mejora también se traslada a la flota. A junio de 2026 están adscritos a autorizaciones de transporte un total de 27.581 vehículos, es decir, 887 más que al cierre del pasado año. Esta cifra supera incluso los registros alcanzados en 2024 y marca un nuevo máximo histórico para el sector gallego.

El crecimiento se apoya en el transporte ligero

Uno de los datos más destacados es el comportamiento del transporte ligero, que protagoniza la mayor parte del crecimiento empresarial. En los primeros meses del año se incorporaron 118 nuevas empresas de este segmento, frente a las 10 nuevas compañías registradas en el transporte pesado.

En cuanto a la flota, el transporte pesado alcanza los 19.865 vehículos, recuperando con creces la caída sufrida en 2025, cuando había descendido hasta las 19.341 unidades. Por su parte, los vehículos ligeros suman 7.716 unidades, acercándose de nuevo a los niveles de 2024, cuando se contabilizaban 7.791.

Una transformación silenciosa del sector

Más allá de los datos coyunturales, la evolución de los últimos años refleja una profunda transformación del transporte gallego. Desde 2007, el número de empresas ha disminuido en más de un millar, pasando de cerca de 7.800 compañías a menos de 6.700 en la actualidad.

Sin embargo, esta reducción no ha ido acompañada de una menor capacidad operativa. Al contrario. Durante el mismo periodo, la flota total ha crecido en más de 6.000 vehículos, pasando de algo más de 21.600 unidades en 2007 a las 27.581 actuales.

Esta tendencia apunta hacia un sector más concentrado y profesionalizado, con empresas de mayor tamaño y una capacidad de transporte superior a la existente hace dos décadas.

La recuperación observada durante la primera mitad de 2026 permite al sector dejar atrás el paréntesis negativo de 2025 y recuperar los niveles previos. Los datos muestran un escenario de crecimiento tanto en el transporte pesado como en el ligero y consolidan a Galicia en máximos históricos de capacidad para el transporte de mercancías por carretera, una actividad estratégica para la economía y la logística de la comunidad.