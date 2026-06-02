El grupo compostelano Castrosua aspira al International Bus of the Year con un autobús híbrido en Hungría

La innovación gallega en movilidad sostenible busca hacerse un hueco entre las mejores propuestas del transporte europeo. El grupo Castrosua participa esta semana en el Bus Euro Test 2026 – Intercity Edition, una cita que reúne a algunos de los fabricantes más destacados del continente y que servirá para decidir el próximo ganador del prestigioso galardón International Bus of the Year.

La empresa compostelana ha desplazado hasta Veszprém (Hungría) a Fernando Martínez Carregal, responsable de cuentas internacionales, para acompañar al Hero, un autobús desarrollado sobre chasis híbrido enchufable (PHEV) de Scania, con el que la compañía compite por uno de los reconocimientos más valorados de la industria europea del autobús.

El certamen distingue a los vehículos que sobresalen por aspectos como la innovación, la eficiencia, la sostenibilidad, la seguridad y la calidad global de su diseño y funcionamiento. Durante varios días, los miembros del jurado internacional someterán a prueba los modelos participantes en condiciones reales de circulación para evaluar su comportamiento y prestaciones.

Examen en condiciones reales

Las pruebas permitirán comprobar el rendimiento de los distintos vehículos en escenarios similares a los que afrontan diariamente los operadores de transporte. Los expertos analizarán aspectos relacionados con la conducción, el confort, la eficiencia energética y la respuesta de los sistemas incorporados por cada fabricante.

Para Castrosua, la presencia en esta competición supone una oportunidad para mostrar el trabajo desarrollado en los últimos años en materia de movilidad sostenible y soluciones de transporte de bajas emisiones.

La compañía considera que la participación del Hero en el Bus Euro Test representa también un escaparate internacional para la capacidad de innovación del grupo y para el trabajo realizado conjuntamente con Scania en el desarrollo de esta propuesta.

Apuesta por la movilidad del futuro

El fabricante gallego destaca que esta candidatura refleja el compromiso de todo el equipo con la transformación del transporte colectivo y con la búsqueda de soluciones cada vez más eficientes desde el punto de vista ambiental.

La cita de Hungría permitirá además a Castrosua medir su propuesta frente a algunos de los principales fabricantes europeos del sector, en un momento en el que la movilidad sostenible se ha convertido en uno de los grandes ejes de desarrollo de la industria del autobús.