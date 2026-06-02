El IBEX sube el 0,62 % con el foco puesto en la inflación y en la incertidumbre sobre Irán

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con un alza del 0,6% que ha llevado al selectivo madrileño hasta los 18.294,7 puntos, pendiente un día más de los acontecimientos en Oriente Próximo y de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. En este contexto, el precio del petróleo retrocedía hasta el entorno de los 94 dólares por barril en la apertura de las Bolsas europeas. En concreto, el precio del Brent bajaba un 0,5%, hasta los 94,5 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos, cotizaba sobre los 91,7 dólares, tras abaratarse también un 0,5%.

En el ámbito macro, este martes, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inicia una visita oficial de dos días a México con el objetivo de profundizar las relaciones institucionales y económicas con el país, que es el mayor destino de la inversión española en América Latina.

Asimismo, el Tesoro Público español inaugurará las subastas del mes de junio con una emisión de letras a seis y doce meses en la que espera adjudicar entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros de euros.

De su lado, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha indicado que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comunicado que la Seguridad Social rompió en mayo la barrera de los 22,3 millones de ocupados tras ganar una media de 231.975 cotizantes respecto al mes anterior (+1%), impulsada especialmente por la hostelería, que sumó casi 66.000 nuevos ocupados por las primeras contrataciones para la campaña de verano.

En la apertura de la sesión de este martes, Solaria se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída de más del 0,9%, sólo por detrás de Repsol, que se dejaba cerca de un 1,6%. En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Merlin (+3%), Arcelormittal (+1,7%) e IAG (+1,6%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres subía un 0,3%, mientras que el parisino CAC 40 alzaba un 0,8%, en tanto que el Dax de Fráncfort crecía un 0,9%.

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En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años decrecía hasta el 3,371%. Respecto a las divisas, el euro aumentaba un 0,1% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1648 dólares.