El mercado laboral gallego sella su mejor mayo con 8.000 trabajadores más y 2.938 parados menos: ¿qué sectores impulsaron la ocupación?

Mayo es tradicionalmente uno de los mejores meses para un mercado de trabajo estacional como el gallego y este año no ha sido una excepción. La Seguridad Social ganó una media de 260 cotizantes al día con respecto a abril y el paro registrado bajó en 2.938 personas. La creciente demanda de mano de obra para la hostelería a medida que se acerca la temporada alta para el sector es el principal motor del empleo en esta época del año.

Con ese telón de fondo y la contribución positiva de otras ramas de actividad, el número de trabajadores aumentó en 8.048 en Galicia en el promedio del mes, lo que en términos relativos supone una subida mensual del 0,73%. Con ese avance, la cifra de afiliados alcanzó los 1.111.867, lo que supone el contingente más numeroso de cotizantes para un mes de mayo desde que hay registros.

Las ramas que tiraron del empleo

Uno de cada cuatro puestos de trabajo creados se concentraron en la hostelería, lo que supone 1.836 nuevos cotizantes que situaron el contingente total en 87.424 personas empleadas en esta rama de actividad. Fue así la que encabezó el aumento del empleo en el último mes, aunque hay otras que también impulsaron la ocupación. Las actividades administrativas y servicios auxiliares sumaron 1.190 afiliados; la administración pública 848; la educación 628 antes del parón veraniego en las aulas; las rama sanitaria 569; el comercio 548; y la construcción 523 cotizantes.

Con ese dinamismo en la incorporación de personal, la cifra de parados inscritos en el servicio público de empleo se redujo en 2.938 personas con respecto a abril. Supone un descenso del 2,62%, lo que sitúa Galicia en el podio de comunidades autónomas con mayor caída del paro registrado. Fue, en concreto, la segunda con mejor comportamiento tras las Islas Baleares (-3,8%) y empatada con Castilla y León. Es, con todo, la caída menos intensa para un mes de mayo desde 2020.

El desempleo se redujo en los cuatro grandes sectores de actividad: los servicios descontaron 2.714 parados; la industria redujo la cifra de inscritos en 201; la construcción restó 167 personas anotadas y en el sector primario el mes cerró con 88 parados menos en las listas del antiguo Inem.

El balance positivo del mercado laboral en mayo se observó en las cuatro provincias, tanto por la ganancia de cotizantes como por la reducción del paro.

Más contratos temporales

Los datos de contratación confirman el alza en la demanda de mano de obra al sellarse 58.815 contratos, un 1,6% más que en abril. En todo caso, también reflejan la apuesta por la temporalidad en esta época del año, donde muchas incorporaciones están ligadas a actividades estacionales. Así, el 69,3% de los contratos sellados son temporales, una modalidad que aumentó un 5,1% respecto a abril. En cambio, los indefinidos se redujeron un 5,4%, hasta los 18.012.

Si se analiza el comportamiento del mercado de trabajo en el último año para tener una foto más completa de su evolución, en Galicia la Seguridad Social tiene 17.061 cotizantes más y hay 2.286 parados menos en los servicios de colocación. Resiste así al impacto sobre la economía de la guerra en Oriente Próximo.

Récord de cotizantes en España

En el conjunto de España, el sistema pulverizó su máximo de afiliados al superar por primera vez el umbral de los 22,3 millones de trabajadores de media en mayo. En un mes sumó 231.975 cotizantes, con un aumento del empleo en todas las comunidades. También fue generalizada la caída del paro, lo que redujo la cifra de desempleados registrados en 36.323 personas, hasta las 2.320.721. Se trata, con todo, del descenso más contenido para el quinto mes del año desde 2020.