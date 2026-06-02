Urovesa lanza un nuevo todoterreno militar con capacidad para 11 tripulantes

La gallega Uro Vehículos Especiales, Urovesa, mantiene su ritmo innovador y la ampliación de su negocio en el sector de la defensa. Tras la ampliación de las capacidades en la localidad de Valga y los nuevos contratos logrados dentro y fuera de España, la empresa anuncia el lanzamiento de un nuevo vehículo: el Vamtac-AX4, una nueva plataforma con una carga útil de 4 toneladas, alto nivel de blindaje y capaz de transportar hasta 11 tripulantes (conductor incluido).

El nuevo desarrollo se mostrará por primera vez en la feria Eurosatory 2026, que se celebrará en París del 15 al 19 de junio. El vehículo, que se lanzará en su variante de transporte de personal, incluye una serie de capacidades ampliadas con respecto al Vamtac ST5, el exitoso todoterreno que ya utilizan diversos Ejércitos, entre ellos el español.

«Es un vehículo ágil en todo terreno, con sistemas mecánicos que le confieren capacidades de alta movilidad y tracción total, concebido para transportar tanto personas como carga en entornos climática y geográficamente difíciles, garantizando su empleabilidad y capacidad de despliegue en cualquier zona de operaciones», avanzó la compañía.

Según Urovesa, una de las claves del Vamtac-AX4 está en su «altos niveles de protección», gracias a un diseño basado en materiales combinados de blindaje, tanto balístico como contra minas e IEDs (Artefactos Explosivos Improvisados). Todo ello unido a aspectos clave como la ergonomía y comodidad para sus ocupantes, y una gran estabilidad y movilidad.

«Diseñado de forma modular, escalable y con una arquitectura abierta, este nuevo vehículo permite ser configurado para diversas misiones además del transporte de pelotón, entre otras, puesto de mando, ambulancia, sistemas de defensa aérea o de guerra electrónica, pudiendo incorporar todas las tecnologías necesarias para el combate en entornos complejos multidominio», informaron desde la firma.

En Eurosatory 2026, Urovesa expondrá el nuevo vehículo junto a un Vamtac ST5 blindado, su plataforma más conocida.