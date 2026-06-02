Velneo logra cuatro indicadores Ardán por su productividad, innovación, proyección global y gestión del talento

La plataforma low code Velneo, perteneciente a Visual MS, ha sido distinguida con cuatro indicadores Ardán en reconocimiento a su actividad empresarial. La compañía recibirá los sellos de alta productividad, empresa innovadora, empresa global y empresa con gestión del talento, cuatro ámbitos que sitúan a la firma gallega entre las compañías destacadas del tejido empresarial autonómico.

El reconocimiento procede de Ardán, el servicio de información empresarial del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, dependiente del Ministerio de Hacienda, creado para impulsar la mejora competitiva de las empresas gallegas. La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 4 de junio y será recogida por Juan Carlos Pérez, responsable financiero de Visual MS, y Óscar Soliño, CEO de Velneo.

Visual MS tiene su cuartel general en O Porriño, aunque sus trabajadores están repartidos por distintos puntos de la geografía española. Desde allí, la compañía desarrolla soluciones de software empresarial y mantiene una de sus principales líneas de actividad en Velneo, una plataforma que permite a otras empresas crear sus propias herramientas digitales de forma ágil y flexible.

Talento, innovación y presencia internacional

Uno de los aspectos destacados por la compañía es su política de gestión de personas. Juan Carlos Pérez subraya que Visual MS ha logrado elevar hasta los 14 años la antigüedad media de sus empleados, una cifra que la empresa vincula a sus medidas de bienestar y estabilidad laboral.

La firma defiende que esa continuidad tiene un impacto directo en la productividad. En un sector tecnológico marcado habitualmente por una elevada rotación, Visual MS sostiene que cuidar y retener talento permite mejorar los resultados y mantener equipos más sólidos a largo plazo.

Velneo cuenta ya con más de dos décadas de trayectoria y se presenta como una herramienta dirigida a empresas que necesitan desarrollar soluciones tecnológicas con rapidez, reducir tiempos de implantación y ganar competitividad. Óscar Soliño destaca que la innovación forma parte del origen de la plataforma y seguirá siendo una de sus principales señas de identidad.

Además de estos cuatro indicadores, Visual MS lidera actualmente el Ranking Ardán de Empresas Inteligentes, elaborado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo en colaboración con la Universidade de Vigo. Este listado identifica a compañías gallegas destacadas en I+D+i, internacionalización, igualdad, talento y sostenibilidad.

Fundada en 1999, Visual MS forma parte del sector del desarrollo de software empresarial y trabaja para distintos ámbitos de actividad, desde agentes de aduanas hasta consultoras especializadas en desarrollo e implantación tecnológica. La compañía basa su modelo en relaciones duraderas con sus clientes, ingresos recurrentes y una apuesta continuada por la mejora de procesos y funcionalidades.