Adolfo Domínguez impulsa su crecimiento internacional con un alza del 9% en ventas y mejora la rentabilidad

Adolfo Domínguez consolida su estrategia de crecimiento fuera de España y mejora la rentabilidad de su red comercial. La firma ourensana cerró el último ejercicio con un avance del 9% en las ventas internacionales y con un incremento del 23% en la rentabilidad por tienda, según los datos trasladados este miércoles por la presidenta ejecutiva de la compañía, Adriana Domínguez, durante la junta general de accionistas celebrada en la sede central de la empresa, en Ourense.

El negocio internacional representa ya el 43,4% de las ventas totales de la firma, 5,9 puntos más que en el ejercicio 2022/23. En los últimos tres años, la facturación exterior creció un 41%, mientras que las ventas totales aumentaron un 22% entre febrero de 2023 y febrero de 2026.

Adriana Domínguez defendió ante los accionistas una estrategia basada en la rentabilidad, la internacionalización selectiva, el refuerzo de la marca y la mejora de la eficiencia en los procesos. “Es una internacionalización sana, basada en una selección de mercados y de socios que, también en perspectiva plurianual, nos permite crecer en todos los mercados”, señaló.

La compañía cerró el ejercicio con 379 puntos de venta en 54 países, después de realizar 13 aperturas, todas ellas fuera de España. Las nuevas tiendas se localizaron en México, Georgia, Líbano, Argentina, Andorra, Paraguay, Turquía y República Dominicana.

México y Japón tiran del crecimiento

La firma registró además un incremento del 3,5% en las ventas comparables, sin tener en cuenta el efecto del tipo de cambio. Por mercados, México lideró el crecimiento, con un avance del 9,4%, seguido de Japón, donde las ventas aumentaron un 5,6%. En Europa, el alza fue del 1,1%, mientras que en el resto de países con presencia de la marca el crecimiento alcanzó el 17,5%.

El director financiero de Adolfo Domínguez, Rubén Martín, destacó que las ventas interanuales crecen en todos los trimestres y en todos los mercados. Según expuso ante la junta, la compañía situó el margen sobre ventas en el 59% y el margen online en el 64%, ambos con avances relevantes.

La junta también abordó los progresos de la empresa en materia de sostenibilidad. Como compañía B Corp, Adolfo Domínguez apuesta por el uso de lino europeo certificado, algodón y piel procedente de tenerías de fabricación responsable. El estado de información no financiera recoge un aumento de 13 puntos en la sostenibilidad de las colecciones, que pasó del 44% al 57% de certificaciones.

Los accionistas respaldaron por amplia mayoría la gestión y las cuentas del ejercicio 2025/26. También aprobaron la renovación de la consejera dominical Valeria Domínguez y el estado de información no financiera de la compañía, que incluye los avances en igualdad y sostenibilidad.