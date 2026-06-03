CLUN presenta en la Semana Verde los nuevos yogures griegos de Feiraco y el kéfir de Únicla A2

La Semana Verde de Galicia volverá a ser escaparate para algunas de las principales marcas lácteas gallegas. CLUN participará un año más en la cita de Silleda con una propuesta centrada en la alimentación, la innovación comercial y el contacto directo con el campo, en una edición que reunirá del 4 al 7 de junio a público familiar, profesionales y representantes del sector productivo.

La cooperativa rural gallega contará por segundo año consecutivo con stand propio en el Salón de Alimentación del Atlántico (Salimat), donde Feiraco, Únicla A2 y Clesa serán las protagonistas. La presencia de CLUN servirá para presentar al público algunos de sus últimos lanzamientos y reforzar su vínculo con la Semana Verde, considerada el mayor evento multisectorial del noroeste peninsular.

Uno de los principales reclamos será la nueva línea de yogures griegos de Feiraco, que podrá degustarse durante los cuatro días de feria. La gama saldrá al mercado en tres variedades: natural, melocotón y una combinación de fruta de la pasión, manzana y vainilla. El producto incorpora además una imagen renovada, con un envase ilustrado por el artista Carlos Arrojo para reforzar su identidad gallega.

Café, kéfir y actividades en el recinto

El espacio de CLUN también acogerá la Experiencia Barista de Café Dromedario x Únicla A2, una propuesta que combinará café de especialidad con leche A2. La marca aprovechará además la feria para dar a conocer su próximo lanzamiento: un kéfir elaborado con leche Únicla A2, procedente de vacas seleccionadas por la presencia exclusiva de proteína A2, asociada a una mejor tolerancia digestiva.

El nuevo kéfir llegará a tiendas y supermercados antes de julio y estará disponible en tres variedades: natural, frutos rojos, con frambuesa, fresa y açaí, y cítricos, con naranja y mandarina. Clesa completará la oferta en el stand con un espacio de degustación de yogures y postres, mientras que una ruleta de premios repartirá regalos entre los asistentes.

CLUN mantendrá además una caseta exterior de madera como punto de encuentro con agricultores, ganaderos y visitantes. En ella ofrecerá información sobre piensos, semillas, fitosanitarios y asesoramiento técnico, con personal especializado durante toda la feria. El espacio incluirá también actividades para los más pequeños, como un circuito de tractores y talleres con monitores para acercar el mundo del campo al público infantil.

Desde la cooperativa subrayan que la Semana Verde permite tender puentes entre el trabajo que se realiza en el rural y la sociedad, además de funcionar como un espacio para compartir, explicar su actividad y agradecer la confianza de los consumidores.

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La participación de CLUN en la 48.ª edición de la Semana Verde busca reafirmar su relación con el ámbito rural y con el desarrollo del sector ganadero y agroalimentario gallego.