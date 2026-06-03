La compostelana Plexus Tech participa en la transformación de Madrid-Chamartín con soluciones tecnológicas avanzadas

La renovación de la estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor, llamada a convertirse en uno de los principales centros de movilidad ferroviaria del sur de Europa, cuenta también con participación gallega. La compañía compostelana Plexus Tech ha contribuido a este proyecto estratégico mediante la implantación de los sistemas de información al viajero del nuevo vestíbulo inaugurado esta semana.

La actuación desarrollada por la empresa forma parte del ambicioso proceso de ampliación y modernización impulsado por ADIF, que busca aumentar la capacidad de la estación y mejorar la experiencia de los millones de personas que utilizan cada año esta infraestructura ferroviaria.

En concreto, Plexus Tech se ha encargado del suministro, instalación, integración y puesta en servicio de los sistemas tecnológicos destinados a ofrecer información en tiempo real a los usuarios. La compañía ha participado así en uno de los elementos clave para el funcionamiento diario del nuevo vestíbulo y para la gestión de los flujos de viajeros en una de las principales estaciones del país.

El CEO de Plexus Tech, Antonio Agrasar / cedida

El proyecto ha incluido la instalación de pantallas de gran formato, teleindicadores, videowalls LED, redes de telecomunicaciones y diversa infraestructura tecnológica avanzada. A ello se suma la integración de todos estos sistemas con las plataformas centrales de explotación de ADIF, permitiendo que la información operativa se actualice y distribuya de forma inmediata a través de los distintos soportes instalados en la estación.

Gracias a esta actuación, el nuevo vestíbulo dispone de herramientas que facilitan la orientación de los pasajeros, mejoran el acceso a la información sobre servicios ferroviarios y contribuyen a una experiencia de viaje más eficiente, accesible y conectada.

Tecnología al servicio de millones de viajeros

La participación de Plexus Tech se centra en uno de los aspectos más visibles para quienes utilizan la estación: la información en tiempo real sobre horarios, andenes, incidencias y circulación de trenes.

La integración de los distintos sistemas permite ofrecer datos actualizados de forma permanente y garantizar que los viajeros dispongan de información fiable en todo momento. Se trata de un elemento fundamental en una estación que, tras su transformación, aspira a consolidarse como uno de los principales nodos ferroviarios europeos.

Desde la compañía destacan que participar en proyectos de estas características supone una oportunidad para demostrar cómo la tecnología puede mejorar la experiencia de los ciudadanos en infraestructuras públicas de gran uso.

La inauguración del nuevo vestíbulo constituye uno de los hitos más relevantes del proceso de modernización de Madrid-Chamartín, una actuación estratégica para el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria y para la mejora de las conexiones nacionales e internacionales.

Refuerzo del posicionamiento tecnológico

Para Plexus Tech, esta colaboración con ADIF supone también un paso más en su posicionamiento como socio tecnológico de referencia en la digitalización de infraestructuras críticas y servicios públicos.

La empresa considera que proyectos de esta envergadura ponen de manifiesto la importancia de la innovación tecnológica en ámbitos cada vez más ligados a la movilidad inteligente, la conectividad y la gestión eficiente de grandes infraestructuras.

La compañía está dirigida por su presidente y CEO, Antonio Agrasar, y acumula 25 años de trayectoria en el sector tecnológico. Actualmente cuenta con más de 5.000 profesionales y trabaja para cerca del 80 % de las empresas del IBEX 35, además de mantener una importante especialización en ámbitos como la banca, los seguros, la industria, el turismo y la sanidad.

Líder nacional en el ámbito de la salud, tanto en el sector público como privado, la tecnológica compostelana ha mantenido una sólida línea de crecimiento durante los últimos años. Su actividad se apoya en el desarrollo de servicios y productos tecnológicos y en una estrategia basada en la integración de compañías altamente especializadas para ampliar su capacidad de innovación y su oferta de soluciones.

En la actualidad, Plexus Tech dispone de 24 sedes repartidas por España y presencia internacional en Reino Unido, Alemania, Polonia, Portugal, Marruecos, México y Estados Unidos, consolidando una expansión que la ha convertido en una de las compañías tecnológicas de referencia surgidas en Galicia.