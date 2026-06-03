Golpe a la cuenta de resultados de las granjas de leche gallegas: dejan de ingresar más de 13 millones al mes por la bajada de precios

La intensa bajada en los precios de la leche al ganadero que trajo la última renovación de contratos el pasado abril redujo en algo más de 13 millones de euros los ingresos de las granjas gallegas solo durante el primer mes de vigencia. Si ese impacto económico se distribuye entre las 4.850 ganaderías activas en la comunidad, la caída media por explotación rondaría los 2.800 euros mensuales. En todo caso, la pérdida de ingresos no fue lineal, pues depende de los litros entregados por cada productor y la bajada exacta que aplicó la industria a la que vende la materia prima.

El último balance de entregas de leche publicado este miércoles por el Ministerio de Agricultura refleja ese importante descenso de precios que alteró el buen momento en el que se encontraba el sector productor y llevó a los sindicatos a rebelarse contra las empresas de recogida, pidiendo la intercesión de los gobiernos y autoridades de la competencia. Y es que el precio medio en Galicia bajó de los 52,4 céntimos por litro de marzo a 46,1 en abril, lo que supone 6,3 céntimos menos en un solo mes. Si la leche producida en abril se pagase al precio medio del mes anterior, las granjas habrían ingresado unos 13,5 millones más o, lo que es lo mismo, cerca de 500.000 euros más al día. El ajuste se mantendrá al menos hasta agosto, cuando toca renovar de nuevo los contratos.

Galicia, la peor parada

Los datos del ministerio dan cuenta además de las considerables diferencias entre comunidades autónomas, con Galicia como la peor parada. Encabezó el descenso de precios y ahondó así en su posición de territorio con los ganaderos peor pagados de la España peninsular, a pesar de liderar la producción con el 42% del total, concentrar el 56% de las ganaderías y destacar en calidades. Para hacerse una idea de la brecha, en Asturias el precio medio fue 8,3 céntimos por litro superior; en Cantabria 6,8 céntimos; en Cataluña y Castilla y León la diferencia fue de unos 3,7 céntimos y con el País Vasco llegó a los 10 céntimos. A modo de ejemplo, con los precios de Asturias las granjas gallegas ingresarían 22 millones de euros más en abril.

La reacción desde la esfera sindical no se ha hecho esperar. Unións Agrarias considera "totalmente inaceptable" que la comunidad que lidera la producción láctea en España "sexa o territorio co que máis se ceba a baixada de prezo imposta polas indutrias". La organización llama a "realizar as modificacións lexislativas necesarias e poñer en marcha os mecanismos e ferramentas precisos para garantir unha formación de prezos xusta, obxectiva e igualitaria para o leite". En la mismo línea, el Sindicato Labrego Galego denuncia que "as industrias continúan a actuar con total impunidade fronte ás persoas gandeiras".

La mayoría de contratos se volverán a renovar el 1 de agosto, pues se firmaron por solo cuatro meses ante la inestabilidad del mercado. Como la normativa obliga a las industrias a plantear ofertas con dos meses de antelación, las primeras propuestas ya han llegado a las granjas. Apuntan a un mantenimiento o incluso ligera bajada de precios, aunque no son representativas de lo que vaya a ocurrir, pues podrían variar sustancialmente a medida que se acerque la fecha de renovación.

Producción al alza

Pese a tener que lidiar con ingresos más bajos y con la subida de costes que desencadenó la guerra en Oriente Próximo, el sector no pisó el freno con la producción en abril. En los cuatro primeros meses del año las granjas gallegas entregaron algo más de un millón de toneladas del oro blanco del campo, un 3,7% más que en el mismo periodo de 2025.