La láctea gallega Grupo Lence da el salto a la nutrición clínica con su entrada en Anutmed Pharma

La gallega Grupo Lence, una de las principales empresas lácteas de España, ha iniciado una nueva etapa en su actividad con la entrada en el capital de Anutmed Pharma, una compañía especializada en nutrición clínica personalizada. La operación busca impulsar el desarrollo de soluciones nutricionales basadas en la evidencia científica y consolidar una empresa española de referencia en este ámbito sanitario.

La alianza une la capacidad industrial y financiera de Grupo Lence con la experiencia clínica, regulatoria y comercial de Anutmed Pharma, fundada en 2025 por profesionales de los sectores sanitario y alimentario con más de dos décadas de experiencia.

El objetivo de ambas compañías es desarrollar y comercializar productos de nutrición clínica y alimentos funcionales dirigidos a pacientes con diferentes patologías y necesidades específicas. Entre las áreas de actuación previstas figuran las enfermedades metabólicas, la disfagia, la desnutrición, la obesidad, las nefropatías y los procesos oncológicos.

Según explicó la presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, esta inversión representa una evolución natural para la compañía. “Desde Grupo Lence llevamos cincuenta años apostando por la alimentación como palanca de salud, y la nutrición clínica es el siguiente paso natural de esa vocación”, afirmó.

Una apuesta por la innovación sanitaria

La colaboración también permitirá acelerar la llegada al mercado de productos adaptados a las necesidades de los pacientes, combinando el conocimiento científico con una mayor capacidad de producción y distribución.

Por su parte, Roberto Conde, cofundador de Anutmed Pharma, destacó que la unión de ambas empresas responde a una necesidad del sector. “La nutrición clínica solo funciona cuando ciencia, evidencia y escala industrial trabajan juntas. Nuestro equipo aporta veinte años de conocimiento clínico y regulatorio; Grupo Lence aporta la capacidad industrial y financiera para llevarlo a miles de pacientes”, señaló.

Con sede en Lugo, Grupo Lence desarrolla su actividad desde 1975 y comercializa productos lácteos bajo marcas como Leyma y Río de Galicia. La compañía cuenta con tres plantas de producción y trabaja con más de 200 explotaciones ganaderas gallegas, lo que la convierte en uno de los actores más relevantes del sector lácteo de la comunidad.

Noticias relacionadas

La entrada en Anutmed Pharma supone además la diversificación de su negocio hacia un segmento con elevado potencial de crecimiento, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la creciente importancia de la nutrición personalizada como herramienta de apoyo a los tratamientos médicos y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes.