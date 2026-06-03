Perfumerías Avenida, con una treintena de tiendas en Galicia y una en Santiago, plantea hasta un centenar de despidos

Perfumerías Avenida prepara un ajuste de plantilla y el cierre de algunos puntos de venta en España. La cadena, propiedad del Grupo Recio, tiene en la actualidad presencia en 26 provincias españolas con más de 150 tiendas y un total de 656 personas trabajadoras. El comité de dirección presentó este miércoles a los representantes de los trabajadores un expediente de regulación temporal de empleo (Ere) que afectará a un máximo del 15% del personal en tiendas, lo que se traduce en hasta un centenar de despidos. El personal afectado será fundamentalmente el de atención en el atención y venta en tienda, ya que el proceso excluye al personal administrativo.

En Galicia, la marca cuenta con una treintena de establecimientos, uno de ellos en Santiago, ubicado en la calle República de El Salvador. En la provincia de A Coruña también cuenta con tiendas en Melide y Ferrol. En Lugo tiene un punto de venta, en Ourense cinco y en Pontevedra suma una veintena: una decena en Vigo y el resto repartidos por la ciudad de Pontevedra, Arcade, Caldas, Cangas, Gondomar, A Estrada, Lalín, Marín, O Grove, Porriño, Silleda, Tuy y Vilagarcía, según figura en su página web. Si bien la dirección ha trazado un plan de ajuste tanto de locales como de empleos, asegura que no hay un listado definitivo de cierres ni de puestos de trabajo que desaparecerán. La compañía pone el foco en el "margen de reducción" que existe en función de la evolución de la campaña comercial de verano y de las negociaciones de alquiler de algunos establecimientos. Fuentes de la firma señalan que en Galicia la afectación será "mínima" y se ceñirá a la provincia de A Coruña. El grupo asegura que su pretensión es "preservar el máximo número de empleados posible y minimizar el impacto en la plantilla".

Competencia online y costes

La compañía atribuye esta reorganización a la necesidad de implantar un modelo de negocio "más rentable, eficiente y sostenible a medio y largo plazo". El nuevo consejero delegado, Javier Alonso, apuntó al impacto en la actividad de las tiendas perfumería y belleza de la la feroz competencia del comercio electrónico, lo que ha llevado a esta firma fundada en Salamanca en 1981 a cerrar algunos de sus establecimientos que se encontraban en pérdidas. El directivo también puso el foco en la bajada progresiva de las ventas desde la pandemia de covid y la subida de costes por la inflación, lo que ha estrechado el beneficio. "El mercado ha cambiado de forma estructural, con una mayor presión en costes, incremento de alquileres y salarios, más competencia online y la irrupción de nuevos actores", señala en una nota de prensa.

Para crecer en el mercado y captar clientes, Perfumerías Avenida activará un nuevo plan de negocio que contempla, entre otras acciones, posicionarse en las redes sociales, abrir un canal de TikTok o la colaboración con influencers del sector de la belleza, ante el peso que tiene el canal digital.

La compañía está inmersa en un proceso de relevo generacional y ha incorporado un nuevo equipo gestor encabezado por Javier Alonso, con experiencia en el sector de la perfumería y el retail y en liderar procesos de reestructuración en el mercado europeo.